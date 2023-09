Aktien der Deutsche Post befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (22.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die DHL Group sehe ihren Elektrifizierungskurs auch nach der Insolvenz der Streetscooter-Firma B-ON nicht gefährdet. Man beziehe schon seit einigen Jahren E-Fahrzeuge von verschiedenen Herstellern, habe ein Sprecher des Logistikriesen gesagt. DHL habe in Deutschland rund 25.000 Stromer im Einsatz, die meisten seien Streetscooter.Mit Blick auf die Schwierigkeiten der früheren Streetscooter-Firma, die unter dem Namen B-ON firmiere und Transportermodelle unter anderem Namen als früher verkaufe, habe er gesagt: "Wir bedauern, dass es B-ON nicht gelungen ist, das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen." Lange Zeit habe die DHL die Elektro-Transporter selbst entwickelt, die Rechte und das Produktions-Know-how aber Anfang 2022 an ein Luxemburger Konsortium verkauft. Der neue Eigentümer firmiere inzwischen unter dem Namen B-ON. Bei der Transaktion sei vereinbart worden, dass die ehemalige Tochter weiterhin Stromer für DHL baue. Wie viele das seither gewesen seien, sei nicht bekannt. B-ON sei im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben auf einen Umsatz von 125 Millionen Dollar (117 Millionen Euro) gekommen, das Betriebsergebnis sei nicht genannt worden. Knapp 3000 Fahrzeuge seien ausgeliefert worden.Die Geschäfte von B-ON seien zuletzt schlechter gelaufen als erhofft, am vergangenen Freitag habe die Firma Insolvenz beim Aachener Amtsgericht angemeldet. Davon betroffen seien 78 Beschäftigte der B-ON GmbH und 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dürener Neapco-Werkes, wo die Elektrotransporter im Auftrag von B-ON gefertigt würden.B-ON-Manager Jörg Hofmann habe die Insolvenz mit Lieferengpässen und Qualitätsproblemen bei Bauteilen begründet, die zu einem Produktionsrückgang und dann zu Zahlungsschwierigkeiten geführt hätten. In dem Insolvenzverfahren wolle sich die Firma neu ausrichten. Hofmann habe am Dienstag betont, dass es weiter Ziel sei, B-ON "als führenden Anbieter von e-Mobility-Lösungen in Europa zu etablieren". Der vorläufige Insolvenzverwalter Dirk Wegener habe angekündigt, dass die Produktion kurzfristig wiederaufgenommen werden solle.Wer investiert ist, kann deshalb weiterhin dabeibleiben, der Stoppkurs sollte bei 34,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 22.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.