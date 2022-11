Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (07.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Der Druck auf den Bonner Konzern könnte weiter wachsen: Weil Briefe viel zu spät oder gar nicht ankämen, würden sich immer mehr Bürger an die Bundesnetzagentur melden. Im Oktober seien rund 9.700 Beschwerden eingegangen und damit fast doppelt so viele wie im September (5.000), habe die Bonner Regulierungsbehörde auf dpa-Anfrage mitgeteilt. Im bisherigen Jahresverlauf seien es schon mehr als 30.000 Beschwerden gewesen. Auch das sei eine Verdopplung, im ganzen Vorjahr seien es 15.000 gewesen. "Der Trend steigender Beschwerden hält nach wie vor an", so die Netzagentur. Die Deutsche Post spreche von "lokalen Problemen" und begründe diese mit einem hohen Covid-Krankenstand und einem angespannten Arbeitsmarkt.Die Beschwerdemöglichkeit beziehe sich auf alle deutschen Paket- und Briefdienstleister. In diesem Jahr gehe es in den meisten Wortmeldungen um Mängel bei der Briefzustellung bei der Deutschen Post. Der Marktführer befördere jeden Monat in Deutschland etwa 1,2 Mrd. Briefe - der Anteil der Beschwerden sei also minimal. Allerdings dürfte die Dunkelziffer hoch sein - viele Bürger würden ihren Ärger wohl runterschlucken, er werde also nirgendwo aktenkundig.In einer anonymen Wortmeldung, bei der sich der Autor als "Angestellter Post" bezeichne, heiße es, dass Corona ein vorgeschobener Grund sei. Tatsächlich sei der Personaleinsatz aus Kostengründen viel zu knapp geplant gewesen, so der Kritiker. Den Vorwurf, dass Corona als Begründung nicht ziehe, weise die Deutsche Post zurück. Im Juli 2021 habe man 100 Covid-Ausfälle gehabt und im Juli 2022 6.800.Als Reaktion auf die Oktober-Beschwerdezahlen sage ein Post-Sprecher, der Anstieg komme "nach der bundesweiten Berichterstattung in den letzten Wochen nicht überraschend". Bereits in der Vergangenheit habe es einen Zusammenhang gegeben mit dem Anstieg der Beschwerdezahlen und der medialen Berichterstattung. "Die vielen Presseberichte haben dafür gesorgt, den Bekanntheitsgrad der Bundesnetzagentur als Beschwerdeinstanz noch einmal zu erhöhen." Solle heißen: Menschen, die schon früher Probleme gehabt hätten, würden sich erst jetzt in Bonn melden, da sie vorher nichts von der Beschwerdemöglichkeit gewusst hätten.Und wie gehe es weiter? Der Logistiker betone, dass er personell aufrüste und betrieblich wirksam gegensteuere. In den zurückliegenden Wochen habe man 3.000 neue Zusteller eingestellt. Im deutschen Brief- und Paketbereich seien rund 200.000 Menschen für die Deutsche Post tätig.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.