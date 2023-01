Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (03.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Logistikriesen Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Deutsche Post - einer der größten DAX-Verlierer im vergangenen Jahr - starte sehr gut in das neue Börsenjahr 2023. Rückenwind erhalte der Titel im heutigen Handel auch in Form eines positiven Analystenkommentars. So rate das US-Analysehaus Bernstein Research nach wie vor zum Kauf.So habe deren Analyst Alexander Irving die Deutsche Post in einem Ausblick auf die europäische Logistikbranche 2023 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die 2022 begonnene Abschwächung der Nachfrage nach See- und Luftfracht dürfte sich seiner Meinung nach 2023 noch etwas fortsetzen, bevor sich eine neue Normalität einstelle. Die Deutsche Post-Aktie schätze Irving angesichts des attraktiven freien Barmittelzuflusses und der daraus resultierenden Rendite.Auch für den AKTIONÄR hätten die im historischen Vergleich und auch im Branchenvergleich sehr günstig bewerteten Anteile der Deutschen Post noch Luft nach oben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: