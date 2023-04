Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Die Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist die Muttergesellschaft des Konzerns Deutsche Post DHL Group, des weltweit führenden Logistikanbieters. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gute Nachrichten für konjunktursensible Aktien wie beispielsweise den Chemiekonzern Covestro und den Logistikriesen Deutsche Post: Die Unternehmensstimmung im Euroraum habe im April den höchsten Wert seit knapp einem Jahr erreicht. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global sei zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 54,4 Zähler gestiegen, wie S&P Global mitgeteilt habe.Analysten hätten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet. Ein Wermutstropfen sei, dass die bessere Stimmung nur auf eine Aufhellung unter Dienstleitern zurückgehe. Die Industriestimmung habe sich dagegen verschlechtert. In den beiden größten Euroländern Deutschland und Frankreich habe sich die Stimmung wie auf Euroraum-Ebene entwickelt: In der Industrie seien die Indikatoren zurückgegangen und würden auf wirtschaftliche Schrumpfung hindeuten, im Servicesektor seien sie angestiegen und Wachstum signalisieren.Angekurbelt worden sei die bessere Gesamtstimmung von der wieder anziehenden Nachfrage, wie S&P erläutert habe. Der Stellenaufbau sei so kräftig ausgefallen wie seit einem Jahr nicht mehr. Gleichzeitig habe der Inflationsdruck nachgelassen. "Die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist blieben optimistisch und lagen trotz der jüngsten Spannungen im Bankensektor deutlich über ihren Vorjahrestiefs."Cyrus de la Rubia, Chefökonom beim S&P-Partner Hamburg Commercial Bank, habe kommentiert: "Die Einkaufsmanagerindices zeigten ein insgesamt sehr freundliches Bild einer sich weiter erholenden Konjunktur." Ein genauerer Blick offenbare aber, dass das Wachstum sehr ungleich verteilt sei. So habe sich die Schere zwischen dem teils boomenden Dienstleistungssektor und dem schwächelnden verarbeitenden Gewerbe weiter aufgetan.Allmählich würden sich die Konjunkturperspektiven wieder aufhellen. Die Chancen stünden daher gut, dass die Aktien der Blue Chips Deutsche Post und Covestro langfristig wieder deutlich höher notieren würden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.