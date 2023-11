Aktien der Deutsche Post befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

41,965 EUR +0,85% (27.11.2023, 09:23)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

42,055 EUR +1,03% (27.11.2023, 09:10)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (27.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Gute Nachrichten für den Bonner Logistik-Konzern: Das Bundeswirtschaftsministerium habe am Freitag einen Reformvorschlag zum Postgesetz vorgestellt, demzufolge die Deutsche Post weniger Zeitdruck bei der Beförderung von Briefen haben solle. Bislang müsse die Deutsche Post mindestens 80% der Schreiben am folgenden Werktag zustellen. Diese Vorgabe solle wegfallen. Stattdessen solle der DAX-Konzern mindestens 95% der Briefe am dritten Werktag nach Einwurf bei den Empfängern abgegeben haben. Am vierten Werktag sollten es 99% sein. So einen hohen Pflichtwert gebe es bisher nicht. Er dürfte die Deutsche Post allerdings nicht vor ernsthafte Probleme stellen.Mit dem geringeren Zeitdruck kommr das Ministerium dem Bonner Konzern entgegen, der dadurch Kosten senken und auf seine Nachtflieger verzichten könne, die zur Briefbeförderung durch Deutschland fliegen und das Klimagas CO2 ausstoßen würden. Im Digitalzeitalter sinke die Briefmenge seit langem, da die Menschen immer stärker auf elektronische Kommunikation setzen würden. Jahrelang sei die Menge um zwei bis 3% gesunken. Diese Entwicklung habe sich zuletzt beschleunigt. Im bisherigen Jahresverlauf habe die Deutsche Post bei der Anzahl der beförderten Briefe ein Minus von rund 6% verbucht.Während die Menge sinke, würden die Kosten etwa gleich bleiben. Schließlich müsse der Konzern als sogenannter Universaldienstleister überall in Deutschland Briefe zustellen und einen entsprechenden Fuhrpark sowie Briefkästen und Filialen unterhalten. Andere Firmen hätten so eine Pflicht nicht.Die geplante Reform des Postgesetzes dürfte der Deutsche Post in die Karten spielen. "Der Aktionär" halte nach wie vor an seiner Einschätzung fest: Die sowohl im historischen als auch im Branchenvergleich sehr günstig bewerteten DAX-Titel würden nach wie vor attraktiv bleiben. Der Stoppkurs könne unverändert bei 34 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.