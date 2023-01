Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

39,49 EUR -0,53% (27.01.2023, 09:21)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

39,595 EUR +0,03% (27.01.2023, 09:06)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (27.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Gute Nachrichten für den Bonner Konzern: Der Versand von Briefen könnte in Zukunft etwas länger dauern. Das Bundeswirtschaftsministerium habe am Donnerstag ein Eckpunktepapier veröffentlicht, in dem eine derzeit gültige Regel zur möglichst schnellen Briefbeförderung als nicht mehr zeitgemäß dargestellt werde.Es geht um die Vorgabe, dass 80% der Briefe am nächsten Werktag zugestellt werden müssten. Diese Regel solle in der anstehenden Reform des veralteten Postgesetzes "angepasst werden". Das wäre eine Erleichterung für die Deutsche Post, weil sie dann weniger Zeitdruck hätte. An anderer Stelle des Papiers werde der Konzern aber stärker in die Pflicht genommen.Sollte die 80%-Vorgabe entweder abgesenkt oder abgeschafft werden, würden viele Briefe nicht schon am nächsten, sondern erst am übernächsten Werktag im Briefkasten landen. Das Papier sei eine Diskussionsgrundlage, um das Gesetzgebungsverfahren anzuschieben. Ein erster Gesetzentwurf könnte im Sommer vorgelegt werden. Wie die gesetzlichen Regeln am Ende aussehen würden, sei noch offen.Aus dem Papier gehe hervor, dass eine Vorgabe zu längeren Laufzeiten verschärft werden solle. Derzeit müssten 95% der Briefe am übernächsten Werktag beim Adressaten sein. So eine Vorgabe könnte angehoben werden - entweder in Bezug auf den übernächsten Tag nach dem Briefeinwurf oder in Bezug auf den dritten Tag nach dem Einwurf.Mit den Überlegungen reagiere das Ministerium auf die Tatsache, dass der Zeitfaktor beim Brieferhalt häufig keine Rolle mehr spiele, da die Menschen dringliche schriftliche Angelegenheiten mit Mails oder Chat-Nachrichten klären würden. "Die Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer an die verschiedenen Postdienstleistungen haben sich im Laufe der Zeit verändert", heiße es in dem Papier. "Beim Brief stehen heute Verlässlichkeit und Verbindlichkeit im Vordergrund, beim Paket Geschwindigkeit und Planbarkeit."Das Postgesetz sei zuletzt 1999 grundlegend überarbeitet worden - zu einer Zeit, als Briefe noch viel wichtiger gewesen seien als heute und Pakete nur eine Nebenrolle gespielt hätten. Mit der Verschärfung der Vorgabe zu längeren Laufzeiten solle sichergestellt werden, dass Miseren wie im vergangenen Jahr nicht mehr vorkämen: Wegen Personalproblemen habe die Deutsche Post Briefe und Pakete mancherorts viel später zugestellt als sonst üblich. Das habe zu einer Beschwerdewelle bei der Bundesnetzagentur geführt.Das Dokument enthalte noch weitere Überlegungen zur anstehenden Gesetzesreform. So könnten Automaten künftig eine Rolle spielen, um Filialnetz-Pflichten zu erfüllen. Bisher würden sie das nicht tun. Die Deutsche Post unterhalte sogenannte Poststationen, bei denen man Pakete abholen und aufgeben sowie Briefmarken kaufen könne. Solche Automaten dürften gemeint sein.Die Deutsche Post habe zurückhaltend auf die Eckpunkte reagiert. "Der Postsektor ist mit kontinuierlich sinkenden Briefmengen sowie deutlich steigenden Kosten konfrontiert, die die wirtschaftliche Erbringung der Postversorgung zu erschwinglichen Preisen zunehmend gefährden", habe ein Firmensprecher gesagt. Man wolle "weiter gute Arbeitsbedingungen bieten und in den Umbau zu einem klimaneutralen Brief- und Paketdienst investieren". Die Eckpunkte würden "den strukturellen Herausforderungen in vielen Punkten nicht gerecht". Mit Blick auf die im Koalitionsvertrag vereinbarte Ausrichtung auf mehr soziale und ökologische Nachhaltigkeit greife das Papier zu kurz.Der Bundesverband Briefdienste, in dem sich eher kleine Konkurrenten der Deutschen Post zusammengeschlossen hätten, habe das Papier hingegen positiv gewertet. "Die Instrumente der Bundesnetzagentur werden wesentlich geschärft und damit der Wettstreit um die besten Leistungen und die günstigsten Preise auf eine faire Grundlage gestellt", habe der Verbandsvorsitzende Walther Otremba gesagt.Die Aufweichung der aktuell bestehenden 80%-Regelung wäre für die Deutsche Post vermutlich eine Erleichterung und könnte einen leicht positiven Effekt auf das Konzernergebnis haben. Allerdings schwinde die Bedeutung des Briefgeschäfts für die Gewinnentwicklung der Deutschen Post derzeit immer weiter. "Der Aktionär" sei für die DAX-Titel unverändert bullish gestimmt. Die im historischen Vergleich und im Branchenvergleich günstig bewertete Dividendenperle bleibe attraktiv (Stoppkurs: 29 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)