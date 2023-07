Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (17.07.2023/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Papiere der Deutschen Post würden nur ganz knapp unter dem in der Vorwoche markierten Jahreshoch bei 46,04 Euro notieren. Rein charttechnisch betrachtet befänden sich die DAX-Titel nach wie vor in einer sehr guten Verfassung. Und auch fundamental betrachtet könne derzeit grünes Licht gegeben werden.So sehe etwa die Schweizer Großbank UBS immer noch Aufwärtspotenzial für die Anteilscheine des Bonner Logistikriesen. Analyst Jarrod Castle habe in seiner am Montag vorliegenden Branchenstudie geschrieben, dass er die Aktie der Deutschen Post beziehungsweise DHL Group weiterhin mit "buy" einstufe. Zudem sei das Kursziel mit 51 Euro bestätigt worden. Nach 17 Monaten rückläufiger Frachtvolumina in Folge könnten die europäischen Logistikunternehmen die Talsohle hinter sich haben. Unter der Annahme einer Erholung im kommenden Jahr sehe er bei DHL mehr Aufwärtspotenzial als bei den Konkurrenten DSV und Kuehne + Nagel.Indes habe das US-Analysehaus Bernstein Research die Einstufung für DHL Group auf "market perform" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Für die Logistikbranche sei die Neuausrichtung der globalen Lieferketten mit steigender Komplexität ein Segen, habe Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Vor allem Kuehne+Nagel und DSV seien für Anleger gute Optionen, um dieses Thema zu besetzen. Aber auch der Bereich Global Forwarding und Freight von DHL profitiere.Auch DER AKTIONÄR ist für die sowohl im historischen als auch im Branchen-Vergleich derzeit günstig bewerteten Anteilscheine der Deutschen Post weiterhin bullish gestimmt. Das Chartbild sei mittlerweile wieder sehr attraktiv. Wer beim Mitglied des AKTIONÄR-Musterdepots zugreift, sollte den Stoppkurs im Zuge des deutlichen Kursanstiegs nun auf 34,00 Euro nachziehen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 17.07.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Aktien der Deutsche Post befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.