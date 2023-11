Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Aktien der Deutsche Post befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

37,195 EUR -1,30% (06.11.2023, 14:30)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

37,20 EUR -1,42% (06.11.2023, 14:15)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (06.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.In der vergangenen Handelswoche habe die Aktie der DHL Group ihre wochenlange Talfahrt zumindest vorerst stoppen können. Ob eine Trendwende nun auch nachhaltig gelinge, werde die spannende Frage sein. Passend dazu gebe es aber durchaus gute Meldungen. So rechne der Paketdienstleister auch in diesem Jahr mit großen Sendungsmengen zum Jahresabschluss.In der Cyber-Week-Rabattaktion Ende November und kurz vor Weihnachten würden an einzelnen Tagen voraussichtlich jeweils mehr als 11 Millionen Sendungen transportiert, wie der Konzern am Montag in Bonn mitgeteilt habe. Normalerweise befördere DHL an einem durchschnittlichen Werktag 6,2 Millionen Sendungen. Im Vergleich zur Weihnachtszeit vor einem Jahr sei die Schätzung keine Steigerung. Dieselben Tageshöchstwerte habe DHL bereits damals für den Jahresausklang 2022 kommuniziert.In der Paketbranche sei die Weihnachtszeit - gemeint seien die Monate November und Dezember - die wichtigste Zeit des Jahres. DHL sei Marktführer. In seinem deutschen Post- und Paket-Segment beschäftige der Konzern 116 500 Zusteller und 40.000 Mitarbeiter in den Sortierzentren, hinzu kämen 10.000 saisonale Aushilfskräfte. Man sei "optimal auf das Weihnachtsgeschäft vorbereitet", habe Post- und Paket-Deutschlandchefin Nikola Hagleitner gesagt.Zum gesamten Sendungsvolumen der Weihnachtszeit veröffentliche DHL keine Prognose. Unlängst habe der Branchenverband Biek mitgeteilt, er rechne in der deutschen Paketbranche bei Sendungen von Firmen an Verbraucher mit einem leichten Anstieg der Mengen.Die heutige Meldung mache natürlich Hoffnung auf ein halbwegs gutes viertes Quartal. Angesichts der langen Talfahrt und der Tatsache, dass die DHL-Aktie sowohl im historischen als auch im Branchenvergleich sehr günstig bewertet sei, wäre eine deutliche Gegenbewegung nicht überraschend.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: