Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

39,905 EUR +1,69% (22.03.2024, 16:22)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

39,955 EUR +2,65% (22.03.2024, 16:08)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet umfangreiche Lösungen in den Bereichen Paketversand, Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce. Deutsche Post ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Briefmarkt. Der Konzern beschäftigt weltweit ca. 600.000 Mitarbeiter*innen. Im Jahr 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 81,8 Milliarden Euro. (22.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im bisherigen Wochenverlauf hätten die Anteilscheine der DHL Group trotz der anhaltend freundlichen Stimmung am Markt kaum Boden gutmachen können. Doch dies habe sich heute geändert: Denn vor allem dank einer Meldung des US-Konkurrenten FedEx würden die Papiere des Bonner Logistikriesen deutlich zulegen. So würden sich die DAX-Titel aktuell um knapp drei Prozent verteuern.FedEx habe einen für einige Marktteilnehmer optimistischen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben. Zudem habe das operative Ergebnis stärker als erwartet gesteigert werden können. Darüber hinaus sei ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von fünf Milliarden Dollar angekündigt worden. Im Zuge dessen hätten die Papiere des US-Unternehmens im nachbörslichen Handel um satte 13 Prozent zugelegt.Indes dürfte die Nachfrage nach Paketen in den Ostertagen nach Einschätzung der DHL deutlich anziehen. Man erwarte am Dienstag nach Ostern rund neun Millionen Pakete, habe Deutschlands größter Paketdienstleister DHL am Freitag in Bonn mitgeteilt. Das wären 0,6 Millionen mehr als ein Jahr zuvor. Normalerweise stelle der Logistiker eigenen Angaben zufolge nur etwa 6,3 Millionen Pakete pro Tag zu, nun könnten es fast 50 Prozent mehr sein. In den Paketen, die in den Tagen vor dem Osterfest bestellt worden seien, seien häufig Gartenbedarf und kleine Dekorationsartikel. "Der E-Commerce boomt weiterhin und in der Osterzeit bestellen besonders viele Menschen online", habe DHL-Manager Marc Hitschfeld betont. Mit Blick auf die absehbaren Paketmengen habe er hinzugefügt, dass der DAX-Konzern dafür personell gut aufgestellt sei.Wer die Dividendenperle im Depot hat, beachtet weiterhin den Stoppkurs bei 34,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 22.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link