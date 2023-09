Aktien der DHL Group befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.

Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (01.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Geschäftskunden müssten bei DHL künftig mehr für den Versand von Paketen bezahlen. Die Erhöhung solle je nach Kundengruppe in Wellen ab dem 1. Oktober umgesetzt werden, habe DHL Paket am Freitag in Bonn mitgeteilt. Notwendig geworden sei die Preiserhöhung wegen stark gestiegener Personalkosten nach dem Tarifabschluss im März 2023 sowie durch drastisch gestiegene Preise aufgrund der Inflation, habe das Unternehmen den Schritt begründet. Bei Privatkunden würden die Preise nicht erhöht.Die Preiserhöhungen würden sich auf den nationalen und internationalen DHL-Paketversand von Geschäftskunden beziehen. Das nationale und internationale DHL Express-Geschäft sei nicht betroffen. Geschäftskunden würden individuell über die Anpassung der Preise informiert.Die Deutsche Post sei mit steigenden Kosten konfrontiert, könne diese aber durch Preiserhöhungen kompensieren. Auch wenn das Unternehmen derzeit etwas unter der schwächelnden Weltkonjunktur leide, würden die mittel- bis langfristigen Aussichten für den stark aufgestellten und günstig bewerteten Logistik-Riesen nach wie vor gut bleiben. Zudem sei die Bewertung im Branchenvergleich und im historischen Vergleich günstig. Der DAX-Titel bleibe daher auf dem derzeitigen Kursniveau ein klarer Kauf (Stoppkurs: 34 Euro), so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.