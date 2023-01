Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

39,96 EUR +0,21% (24.01.2023, 12:54)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

39,93 EUR +0,05% (24.01.2023, 12:40)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (24.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Mutmaßliche Gedankenspiele der Deutschen Post über einen Rückzug aus der Briefzustellung hätten die Aktionäre des DAX-Konzerns am Dienstag kaltgelassen. Die Aktie sei weiterhin um runde 40-Euro-Marke gependelt. Damit habe sich der Titel zudem etwas freundlicher als der Leitindex selbst präsentiert, der sich knapp im Minus bewegt habe.Händler hätten hinter den Überlegungen eher ein Druckmittel gegenüber den Arbeitnehmern vermutet. Medienberichten zufolge gebe es bei der Post Planspiele, aus der so genannten "Universaldienstleistung" auszusteigen und die Pflicht einer flächendeckenden Briefzustellung an den Staat zurückzugeben. In diesem Zusammenhang seien 220.000 Arbeitsplätze in Gefahr. Ein Händler habe die Überlegungen als Warnschuss in Richtung der Gewerkschaft Verdi gewertet, die angesichts der hohen Inflation 15 Prozent mehr Gehalt für die Tarifangestellten der Post fordere. Gleichzeitig habe die Briefzustellung ihre Wichtigkeit im Konzern längst verloren.Die Bedeutung des Briefgeschäfts für die Gewinnentwicklung bei der Post schwinde immer weiter. Dementsprechend sei die verhaltene Reaktion auf die Spekulationen verständlich.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: