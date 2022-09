Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (19.09.2022/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post: Gap-Down und neues Jahrestief - ChartanalyseWährend der deutsche Leitindex am Freitag insgesamt 1,7% abgeben musste, betrug der Wertverlust für die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) zur Schlussglocke 6,6%, womit die Papiere (vor Sartorius Vz mit -7,7%) auf den vorletzten Platz im 40 Titel umfassenden DAX-Tableau abrutschten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der rabenschwarze Handelstag habe sich schon zur Eröffnung abgezeichnet, als die Kurse mit einem 1,79 EUR breiten Abwärts-Gap bei 33,98 EUR in die Sitzung gestartet seien. Direkt im Anschluss hätten die Notierungen die Verluste noch ausgebaut und bei 33,05 EUR ein neues Jahrestief markiert, das gleichzeitig auch dem niedrigsten Stand seit Juli 2020 entsprochen habe. Damit liege die Deutsche Post-Aktie im laufenden Jahr aktuell mit -40,9% hinten.Ausblick: In Relation zum Rekordhoch vom 31. August 2021 habe die Aktie aktuell 45,6% an Wert verloren, wobei die Kurse nun zum zweiten Mal unter das Vor-Corona-Top zurückgefallen seien.Das Long-Szenario: Um eine Gegenreaktion anstoßen zu können, sollten die Notierungen im ersten Schritt über die 35er Schwelle zurückkehren und damit auch das 2019er Dezember-Hoch (Vor-Corona-Top) überbieten. Sobald der Ausbruch über diesen Bremsbereich gelinge, müsste die offene Kurslücke vom Freitag geschlossen werden, was bei 35,77 EUR der Fall wäre. Die nächste Hürde könnte dann am Mai-Tief bei 35,97 EUR angetragen werden, bevor die mittelfristige 100-Tage-Linie (aktuell bei 37,39 EUR), die kurzfristige 50-Tage-Linie (37,73 EUR) und das September-Hoch bei 38,00 EUR als mögliche Kursziele nachrücken würden. Erste charttechnische Long-Signale kämen jedoch frühestens mit einem Sprung über das Volumenmaximum (= meistes Volumen seit dem Corona-Tief im März 2020) zwischen 38,25 EUR und 38,50 EUR in den Markt.