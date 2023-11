Aktien der Deutsche Post befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (20.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Es reiche noch nicht ganz, aber die Richtung stimme: Die Deutsche Post komme bei der Erfüllung ihrer Filialnetz-Pflicht voran. Noch Ende Januar sei der Bonner Konzern an 174 Standorten nicht präsent gewesen sei, obwohl er das einer staatlichen Vorgabe zufolge hätte sein müssen. Bis Oktober habe sich diese Zahl auf nur noch 73 unbesetzte "Pflichtstandorte" verringert. Dies habe die Bundesnetzagentur auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt. In den letzten Monaten habe die Deutsche Post "verstärkt Anstrengungen unternommen, vakante Filialstandorte wieder zu besetzen". Man dränge allerdings weiter darauf, dass auch die übrigen Lücken geschlossen würden.Bundesweit habe der Logistiker nach eigenen Angaben rund 12.900 Filialen. Einer Verordnung zufolge müsse es in jeder Gemeinde mit mehr als 2.000 Einwohnern mindestens eine stationäre Verkaufsmöglichkeit geben. Ab 4.000 Einwohnern dürfe eine Filiale in zusammenhängend bebauten Wohngebieten nicht weiter entfernt sein als zwei Kilometer. Mit Postfilialen seien in den allermeisten Fällen Einzelhändler gemeint, die auch einen Postschalter hätten, etwa Supermärkte oder Kioske. Der Strukturwandel auf dem Land sei für die Deutsche Post ein Problem: Mache der letzte Laden eines Dorfs zu, finde der Bonner Konzern keinen Partner mehr vor Ort.Derzeit bereite die Bundesregierung eine Reform des veralteten Postgesetzes vor. Dann könnte die Vorgabe zum Filialnetz geändert werden. Möglicherweise würden künftig auch Automaten ausreichen, damit die Deutsche Post ihre Präsenzpflicht erfülle. Es gehe um sogenannte Poststationen, bei denen man rund um die Uhr Briefmarken kaufen, Briefe einwerfen sowie Pakete abholen und aufgeben könne.Ein Unternehmenssprecher habe sich über die Entwicklung erfreut gezeigt. Als einen Grund dafür habe er einen engen Dialog mit den Bürgermeistern in den betroffenen Kommunen genannt. "Es bleibt aber auch weiterhin ein herausforderndes Umfeld, denn wir müssen immer wieder mit Geschäftsaufgaben von Filialpartnern und Schwankungen bei den Vakanzen rechnen", habe der Firmensprecher gesagt. Man werde weiterhin mit Hochdruck daran arbeiten, an allen "Pflichtstandorten" präsent zu sein und den Kunden eine verlässliche Versorgung mit Paket- und Briefdienstleistungen zu bieten. Dazu gehöre auch der Aufbau von weiteren Poststationen, die bei den Kunden sehr beliebt seien.Die Aktie der Deutschen Post habe zuletzt wieder deutlich zulegen können, was angesichts der zuvor langen Talfahrt auch überfällig gewesen sei. Denn sie sei sowohl im historischen als auch im Branchenvergleich sehr günstig bewertet. Die Dividendenperle sei nach wie vor attraktiv. Der Stoppkurs könne weiterhin bei 34 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.