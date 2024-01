Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.



Aktien der DHL Group befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

44,155 EUR -0,30% (04.01.2024, 13:09)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

44,185 EUR -0,37% (04.01.2024, 12:59)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (04.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ein Kauf.Bei der DHL Group sei es auch 2023 insgesamt wieder relativ rund gelaufen. Noch besser würden sich die Geschäfte des Bonner Logistikriesen aber wohl entwickeln, wenn die Konjunktur in den wichtigsten Märkten des DAX-Konzerns wieder Fahrt aufnehmen würde. Diesbezüglich würden sich nun wieder die Hoffnungsschimmer mehren.So gebe es für die zuletzt schwächelnde Konjunktur in China einen Lichtblick im Bereich Dienstleistungen. Im Dezember sei das vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmungsbarometer für Dienstleister den dritten Monat in Folge gestiegen. Der Indexwert habe zum Vormonat um 1,4 Punkte auf 52,9 Zähler zugelegt, wie Caixin am Donnerstag mitgeteilt habe. Analysten hätten im Schnitt nur eine leichte Verbesserung auf 51,6 Punkte erwartet.Der Indexwert sei damit weiter über die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten gestiegen, was auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeute. Bereits am Sonntag habe sich ein ähnlicher Indikator verbessert. Der vom nationalen Statistikamt ermittelte Indexwert für die Stimmung unter den Dienstleistern sei im Dezember leicht um 0,2 Punkte auf 50,4 Zähler gestiegen.Indes habe sich die Unternehmensstimmung im Euroraum im Dezember überraschend nicht verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global habe zum Vormonat bei 47,6 Zählern verharrt, wie S&P am Donnerstag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitgeteilt habe. Eine erste Erhebung habe einen Rückgang um 0,6 Punkte auf 47,0 Zähler ergeben. Allerdings signalisiere der Indikator mit deutlich weniger als 50 Punkten nach wie vor eine wirtschaftliche Schrumpfung.Darüber hinaus habe sich die Stimmung unter britischen Dienstleistern Ende des vergangenen Jahres stärker als erwartet verbessert. Der von S&P Global ermittelte Indexwert für die Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen sei im Dezember auf 53,4 Punkte gestiegen, von zuvor 50,9 Zähler im November, wie das Marktforschungsunternehmen am Donnerstag in London mitgeteilt habe. Der Zuwachs falle stärker aus, als mit 52,7 Punkten in einer Erstschätzung ermittelt worden sei. Analysten hätten im Schnitt eine Bestätigung der vorläufigen Zahlen erwartet.Sollte die Konjunktur in mehreren für die DHL Group wichtigen Märkten wieder in Schwung kommen, könnte dies den Kurs des Logistikriesen wieder beflügeln.Die im Branchenvergleich günstig bewertete Aktie bleibt ein Kauf, der Stopp sollte bei 36,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link