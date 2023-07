Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

46,105 EUR +0,20% (21.07.2023, 08:35)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

46,28 EUR +1,08% (20.07.2023, 17:35)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (21.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Es drohe Ungemach für die DHL Group (Deutsche Post): Das Bundeskartellamt habe ein Verfahren gegen eine Tochter des Bonner Konzerns eingeleitet. In dem Verfahren gehe es zudem mit der Postcon Konsolidierungs GmbH und der Compador Dienstleistungs GmbH um zwei weitere Logistikdienstleister, mit denen die Deutsche Post unlautere Absprachen getroffen haben könnte. "Wir werden prüfen, ob die bestehenden Vereinbarungen der Deutschen Post InHaus Services mit ihren direkten Wettbewerbern den Wettbewerb beschränken", habe der Chef der Kartellbehörde, Andreas Mundt, laut Mitteilung vom Donnerstag gesagt. Die Deutsche Post - die als Konzern mittlerweile unter dem Namen DHL Group auftrete - habe auf das Postgesetz sowie die Einschätzung der Bundesnetzagentur verwiesen.Über die Tochtergesellschaft Deutsche Post InHaus Services GmbH erbringe der DAX-Konzern u.a. die sogenannte Konsolidierung, wobei er von Geschäftskunden versendete Post abwickele. Die Deutsche Post hole die Sendungen bei den Kunden ab, frankiere und bringe sie in die Briefzentren. Jährlich würden laut Post-Angaben so über 6 Mio. Sendungen auf den Weg. In der dafür zuständigen 100%-igen Tochter seien rund 1.900 Angestellte beschäftigt, über die Hälfte davon im Geschäftsbereich der Konsolidierung.Die Deutsche Post habe am Donnerstag erklärt, das Tochterunternehmen sei dem Postgesetz nach verpflichtet, Teile seiner Dienstleistungen auf Nachfrage auch ihren direkten Wettbewerbern anzubieten. Dieser Verpflichtung komme die Tochtergesellschaft nach und lege die Verträge mit den Wettbewerbern pflichtgemäß der Bundesnetzagentur vor. Bisher habe die Behörde diese nicht beanstandet. "Wir sind überzeugt, dass diese Vereinbarungen auch im Einklang mit dem Wettbewerbsrecht stehen und werden dies auch dem Bundeskartellamt darlegen", habe es in dem Statement weiter geheißen.Laut Kartellamt-Chef Mundt gehe von dem Geschäftsmodell der Briefkonsolidierung "der wichtigste Wettbewerbsimpuls auf dem Briefmarkt im Geschäftskundenbereich gegenüber der marktbeherrschenden Deutschen Post AG aus." Mit der Einleitung eines Verfahrens mache die Wettbewerbsbehörde den Verdacht eines Verstoßes öffentlich. Zum Ausgang des Verfahrens könne er aufgrund des frühen Zeitpunkts aktuell nichts sagen, habe ein Kartellamtssprecher auf Anfrage erklärt.(Mit Material von dpa-AFX)