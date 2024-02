Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Logistikriesen Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Es drohe Ärger bei der DHL Group. Und mittelfristig vermutlich auch weiter steigende Kosten. Denn die Gewerkschaft ver.di habe Beschäftigte des DHL-Luftfrachtzentrums in Leipzig zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Beschäftigten sollten ab heute um 14:00 Uhr bis Freitagmorgen um 6:00 Uhr ihre Arbeit niederlegen.Vergangene Woche habe es in der zweiten Verhandlungsrunde keinerlei Angebote durch den Arbeitgeber gegeben, habe die Gewerkschaft am Mittwoch in Leipzig mitgeteilt. ver.di fordere die Erhöhung des Jahresurlaubs um fünf Tage. "Die Urlaubsstaffel des Manteltarifvertrages sieht aktuell ein Maximum von 28 Tagen Urlaub im Jahr vor", so Stefan Druskat, der Betriebsgruppenvorsitzende bei ver.di. In Anbetracht der besonders schweren Arbeit, welche unter permanentem Zeitdruck und teils enormer physischer sowie psychischer Kraftanstrengungen geleistet werde, sei ein "mehr" an Erholungszeit in Form von Urlaub dringend erforderlich. Die Verhandlungen sollten in der kommenden Woche fortgesetzt werden.Nichtsdestotrotz würden die Analysten für die DHL-Papiere überwiegend optimistisch gestimmt bleiben. So habe nun etwa Deutsche Bank Research den DAX-Titel erneut mit "buy" und einem Kursziel von 49,50 Euro eingestuft. Analyst Andy Chu habe im Rahmen seiner jüngsten Studie erklärt, dass alle Augen nun auf Ziele für die Jahre 2024 und 2026 gerichtet sein dürften. Er rechne damit, dass sich die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (EBIT) im Rahmen der Zielspannen bewegen würden.Es bleibe dabei: Bei der DHL Group laufe es im operativen Geschäft weiterhin gut. Zudem sei die Bewertung im Branchenvergleich günstig. Zudem locke eine attraktive Dividendenrendite. Allerdings habe sich die charttechnische Lage in den vergangenen Handelstagen noch weiter verschlechtert.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.