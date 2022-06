Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

36,565 EUR +0,15% (28.06.2022, 11:56)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

36,47 EUR -0,12% (28.06.2022, 11:42)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (28.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Deutsche Post habe die erste Tranche ihres Aktienrückkaufprogramms nach den jüngsten Kursverlusten erhöht. Das Volumen werde um 300 Mio. auf 800 Millionen Euro angehoben, habe der Bonner Konzern am Dienstag mitgeteilt. Die Erhöhung entspreche bei aktuellem Aktienkurs rund 0,7% des Grundkapitals.Der erste Teil des im ersten Quartal angekündigten Aktienrückkaufs solle weiter bis zum 7. November abgeschlossen ein. Der Vorstand der Deutschen Post habe Anfang des Jahres beschlossen, bis zu 50 Mio. Aktien im Wert von bis zu 2 Mrd. Euro zurückzukaufen. Die erworbenen Anteile sollten entweder eingezogen, für die Bedienung von Vergütungsprogrammen oder für die Erfüllung von Wandelschuldverschreibungen genutzt werden.Der Rückkauf über die Börse sei am 8. April gestartet und solle spätestens im Dezember 2024 enden. Die Deutsche Post-Aktie stehe seit September 2021 unter Druck. Seit dem Rekordhoch von 61,38 Euro Ende August sei es um rund 40% nach unten. Der DAX-Konzern sei zuletzt auf einen Börsenwert von rund 45 Mrd. Euro gekommen.Die Hilfe für den Aktienkurs durch die Rückkäufe sei natürlich klar positiv zu werten. "Der Aktionär" sei nach wie vor optimistisch, denn auf dem aktuellen Bewertungsniveau sei die Deutsche Post-Aktie ein Schnäppchen. Langfristig orientierte Anleger könnten weiterhin auf eine eigentlich fast schon überfällige Gegenreaktion setzen. Der Stopp könne bei 29 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link