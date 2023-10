XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (06.10.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post: Erholung läuft aus - Chartanalyse

Die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) befindet sich weiter unter Druck und seit dem Verlaufshoch bei 47,04 EUR vom 31. Juli in einem Abwärtstrend, der weiterhin klar intakt ist, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.

Das Papier notiere unter dem 10er-, 50er- und 200er-EMA sowie unter der Ichimoku-Wolke. Zudem sei es nicht nur zu einer bärischen Überschneidung des 10er- unter den 50er-EMA, sondern auch des 50er-EMA unter den 200er-EMA gekommen. Die aktuelle Erholung sei am Vortag direkt am 10er-EMA im Tageshoch ausgelaufen, womit weitere Schwäche angedeutet werde.

Die DeutschePost-Aktie befinde sich seit dem Abprall an der Unterstützung im Bereich von 37,50 EUR in einer Erholung im übergeordneten Abwärtstrend. Diese Erholung könnte mit dem Abprall am 10er-EMA mit dem Vortageshoch bei 38,60 EUR wieder auslaufen und eine Fortsetzung der übergeordneten Abwärtsbewegung bevorstehen. Die erste Anlaufmarke wäre dann erneut die Unterstützung bei 37,50 EUR. Komme es doch zu einer Extension der laufenden Erholung, sollte diese wahrscheinlich am Widerstand um 37,80 EUR auslaufen. (Analyse vom 06.10.2023)