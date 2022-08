Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von "Der Aktionär": Deutsche Post.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

41,22 EUR +3,18% (05.08.2022, 08:57)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

39,935 EUR +1,02% (04.08.2022, 17:35)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (05.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beim Logistikkonzern Deutsche Post laufe es weiterhin rund. So hätten sich im zweiten Quartal die Ergebnistrends vom Jahresbeginn fortgesetzt. Nicht zuletzt dank hoher Transportpreise im internationalen Firmenkundengeschäft hätten die rückläufigen Volumina aus dem Privatkundenbereich überkompensiert werden können.Insgesamt habe die Post ein zweistelliges Ergebnis- und Umsatzwachstum erzielt, habe der DAX -Konzern am Freitag in Bonn mitgeteilt. Das Management habe seine Prognosen für 2022 und 2024 bestätigt.Der Umsatz sei im zweiten Quartal im Jahresvergleich um fast ein Viertel auf 24 Milliarden Euro gestiegen. Davon seien als operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 2,3 Milliarden Euro geblieben. Das seien über 12 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und auch mehr als Analysten erwartet hätten. Nach sechs Monaten summiere sich der operative Gewinn auf 4,5 Milliarden Euro und sei damit auf einem guten Weg im Gesamtjahr über dem Gewinn aus 2021 zu liegen.Da das Management um Konzernchef Frank Appel in seiner Jahresprognose von einer Spanne von minus 5 bis plus 5 Prozent ausgehend vom operativen Ergebnis aus 2021 in Höhe von 8 Milliarden Euro ausgehe, seien die Erwartungen nun konkretisiert worden: Je nach wirtschaftlicher Entwicklung - also drastischen Abkühlung der Weltwirtschaft oder nur allmähliche Verlangsamung des Wirtschaftswachstums - läge der operative Gewinn eher in der unteren oder oberen Hälfte. Bei unverändert fortgesetzter Geschäftsentwicklung sei es sogar möglich, über den bislang maximal angepeilten 8,4 Milliarden Euro zu landen.Die Q2-Zahlen der Deutschen Post seien wieder einmal sehr stark gewesen. Dass der Vorstand bei der Prognose angesichts der zahlreichen verschiedenen konjunkturellen Risiken noch etwas zurückhaltend bleibe, sei verständlich. Die im Branchenvergleich und im historischen Vergleich enorm günstig bewertete Aktie ist unverändert ein klarer Kauf (Stopp: 29,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 05.08.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: