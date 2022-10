Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (20.10.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) blickt auf ein überraschend starkes Quartal zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach vorläufigen Zahlen sei das EBIT im dritten Jahresviertel um rund 15 Prozent auf 2,04 Mrd. Euro geklettert. Analysten hätten im Schnitt lediglich 1,93 Mrd. Euro erwartet. Treiber sei die Fracht- und Lagersparte gewesen - sie habe operativ 585 Mio. Euro eingefahren nach 372 Mio. im Vorjahresquartal. Das Express-Geschäft habe ihr Ergebnis auf 1,01 Mrd. Euro von zuvor 971 Mio. verbessert. Die Einbußen im Bereich Post & Paket Deutschland - dort habe es einen Ergebnisrückgang um 15 Mio. auf 285 Mio. Euro gegeben - hätten damit mehr als wettgemacht werden können.Insgesamt habe der Konzern nach neun Monaten nun bereits ein EBIT von 6,5 Mrd. Euro in der Tasche. Die Bonner hätten daher bei der Vorlage des vollständigen Zahlenwerks am 8. November eine Anhebung ihrer Jahresziele angekündigt. Bisher peile das Management um Vorstandschef Frank Appel und Finanzchefin Melanie Kreis für das laufende Jahr einen operativen Gewinn zwischen 7,6 und 8,4 Mrd. Euro an.So etwas würden Anleger natürlich gerne hören, Analysten ebenfalls. Die vorläufigen Angaben zum dritten Quartal zeigten, dass die Ergebnisse trotz der konjunkturellen Unsicherheiten alles andere als in Gefahr seien, habe etwa Christian Cohrs vom Analysehaus Warburg Research geschrieben. Damit sollte sich die Aufmerksamkeit wieder auf die äußerst günstige Bewertung richten. Er habe daher die Einstufung für die Deutsche Post nach Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen.