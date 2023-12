Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (12.12.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) befindet sich seit dem Verlaufstief bei 36,03 EUR vom 26. Oktober und dem Abprall an der Unterstützung um 36,30 EUR in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Das Papier habe dabei über den 10er-, 50er- und 200er-EMA sowie die Ichimoku-Wolke ansteigen und damit mehrerer Long-Signale generieren können. Mit der gerade erfolgten bullischen Überschneidung des 50er-EMA über den 200er-EMA sei ein weiteres Stärkesignal generiert worden. Der Aufwärtstrend sei klar intakt.AusblickDas Papier der Deutsche Post zeige seit Wochen enorme Stärke und ziehe bisher Tag für Tag ohne echte Korrektur weiter nach Norden. Dabei verlaufe die Aktie auch gleichmäßig weit über dem 10er-EMA und deute damit kurzfristig weiter steigende Notierungen an. Die nächste Anlaufmarke sei nun der Widerstand im Bereich von 47 EUR. Hier sei das Papier am 31. Juli nach dem Verlaufshoch bei 47,04 EUR nach unten abgeprallt und habe eine Abwärtsbewegung eingeleitet. Gelinge hier diesmal ein Durchbruch nach oben, würde ein weiteres Long-Signal entstehen. (Analyse vom 12.12.2023)