Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (13.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Gespräche in den Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post hätten am Freitagmorgen angedauert. Beide Tarifparteien würden sich möglicherweise am Freitagnachmittag zum Stand der Verhandlungen äußern, habe ein Post-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur gesagt.Seit Mittwoch laufe in Düsseldorf die dritte Runde der Tarifverhandlungen zwischen Deutscher Post und Verdi für rund 160.000 Paketboten, Briefträger und andere Beschäftigte der Deutschen Post im Inland. Ob es zu einer Einigung komme oder nicht, sei am Freitagmorgen weiter offen gewesen.Verdi fordere 15 Prozent mehr Lohn und Gehalt und verweise zur Begründung unter anderem auf die hohe Inflation. Dieser Forderung habe die Gewerkschaft in den vergangenen Wochen mit mehreren Warnstreiks Nachdruck verliehen. Nach jüngsten Angaben der Post seien durch die Warnstreiks Millionen Briefe und Pakete verzögert angekommen.Der Konzern habe bereits angekündigt, in dieser Verhandlungsrunde ein Angebot vorzulegen. Das Unternehmen weise Verdis Tarifforderung allerdings als überzogen zurück.Ein Ende des Tarifstreits dürfte dem Kurs einen weiteren Schub verleihen. Doch ohnehin sehe es für die Deutsche Post-Aktie charttechnisch und fundamental betrachtet gut aus. Der Dividenden-Titel bleibt ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne aktuell noch bei 29,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 13.02.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link