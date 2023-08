Aktien der DHL Group befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der DHL Group sei gestern kräftig unter Druck geraten und habe 5 Prozent abgegeben. Dabei habe der Logistikriese relativ solide Zahlen vorgelegt. Zudem sei das untere Ende der Prognosespanne für das EBIT von 6,0 auf 6,2 Milliarden Euro angehoben worden. Vermutlich hätten einfach viele Marktteilnehmer das Zahlenwerk zum Anlass für Gewinnmitnahmen genommen.Gehe es nach den Analysten, so ergebe sich für nicht investierte Anleger nun durchaus eine gute Einstiegsgelegenheit. So habe etwa die DZ BANK den fairen Wert für DHL Group nach Zahlen zum zweiten Quartal von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Analyst Dirk Schlamp habe das höhere Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einer höheren Schätzung des operativen Ergebnisses (EBIT) des Logistikdienstleisters im laufenden Jahr begründet.Die Schweizer Großbank UBS habe die Einstufung für die DAX-Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Mit Blick auf die zuletzt starke Kursentwicklung liege der neue Mittelpunkt der präzisierten Jahreszielspanne für das operative Ergebnis wohl unter den Erwartungen, so Analyst Cristian Nedelcu in seiner ersten Reaktion auf den Quartalsbericht.Deutsche Bank Research habe die Einstufung für DHL Group auf "buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals könnten ausreichen, um die Aktie des Logistikkonzerns etwas anzuschieben, habe Analyst Andy Chu am Dienstag in seiner ersten Reaktion betont.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.