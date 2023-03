XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Post AG:



Die Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist die Muttergesellschaft des Konzerns Deutsche Post DHL Group, des weltweit führenden Logistikanbieters. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (24.03.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Logistikriesen Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Arbeite die Aktie der Deutschen Post nach der Kurshalbierung von September 2021 bis Oktober 2022 an einer Bodenbildung? Das sei aktuell die große Frage. Doch der Reihe nach: Die Tiefs bei 33,44/29,68/34,09 EUR würden eine potenzielle Schulter-Kopf-Schulter-Umkehr bilden. Um dieses untere Trendwendemuster abzuschließen, bedürfe es noch eines Spurts über die Hochpunkte bei knapp 43 EUR. Aus der Höhe der Formation ergebe sich im Erfolgsfall ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 13 EUR. Was sei kurzfristig noch wichtig?In den letzten Wochen pendle das Papier genau zwischen diesem oberen Signalgeber und der 200-Wochen-Linie (akt. bei exakt 40 EUR) hin und her. D.h. der Titel steuere auf eine klassische Entscheidungssituation zu. Während ein Abschluss der oben genannten S-K-S-Formation für einen echten Befreiungsschlag sorgen würde, gelte es auf der Unterseite, ein Abgleiten unter die diskutierte langfristige Glättung unbedingt zu verhindern. Unter die Arme greife der Aktie aktuell möglicherweise der Faktor "Saisonalität".Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends legt der Titel von Ende März bis Ende April bei einer Trefferquote von fast 74% um gut 4% zu, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 24.03.2023)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:42,66 EUR +0,49% (24.03.2023, 08:38)