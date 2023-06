Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Die Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist die Muttergesellschaft des Konzerns Deutsche Post DHL Group, des weltweit führenden Logistikanbieters. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (16.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über Jahre hinweg habe die Deutsche Post von einer stetig steigenden Paketmenge profitiert. Doch nun sei Deutschlands Paketbranche erstmals seit 2009 geschrumpft. Im vergangenen Jahr seien in Deutschland 4,15 Milliarden Sendungen verschickt worden und damit rund acht Prozent weniger als 2021. Dies berichte eine Studie des Bundesverbands Paket und Expresslogistik (Biek). "Wir kämpfen mit neuen Herausforderungen: Wir haben mit Inflation zu tun und mit einer Kaufzurückhaltung", habe Verbandschef, Marten Bosselmann, gesagt.Ein weiterer Grund sei das hohe Vergleichsniveau: 2021 sei die Paketbranche stark gewachsen, weil die Verbraucher in Coronazeiten viel mehr im Internet bestellt hätten als zuvor. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 sei die Sendungsmenge noch 14 Prozent größer. Bei den Sendungen gehe es hauptsächlich um Pakete, aber auch um Express- und Kurierzustellungen. Marktführer sei die Deutsche Post DHL, zu den Wettbewerbern würden Hermes, DPD und GLS gehören.In der Paketbranche unterteile man in verschiedene Wege: Sendungen von Firmen an Firmen (B2B - business to business), von Firmen an Verbraucher (B2C - business to consumer) und - eher als Nische - von Verbrauchern an Verbraucher (C2C). Im B2C-Segment - also vor allem Online-Käufe von Privatleuten - sei es besonders stark bergab gegangen, hier seien die Sendungsmengen der Studie zufolge im vergangenen Jahr um 10,7 Prozent gesunken. Bei B2B habe das Minus nur bei 3,8 Prozent gelegen.Für das laufende Jahr rechne Studienautor Klaus Esser am deutschen Paketmarkt aber wieder mit einem Wachstum von 0,5 bis 2,5 Prozent. Höhere Tarifabschlüsse und sinkende Energiepreise vergrößerten den finanziellen Spielraum der Konsumenten im Laufe dieses Jahres, habe der Fachmann gesagt. Bis 2027 prognostiziere er einen Anstieg der Sendungsmengen auf knapp 4,9 Milliarden in Deutschland, das wäre ein jährliches Plus von 3,3 Prozent in diesem Zeitraum.In der deutschen KEP-Branche - also Kurier- und Expressdienste sowie Paketfirmen - würden in Deutschland den Angaben zufolge knapp 260.000 Menschen arbeiten. Das seien 50 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Während die Deutsche Post fast vollständig eigene Leute losschicke, würden die Konkurrenten größtenteils auf Subunternehmer setzen. Das bringe ihnen immer wieder Kritik von der Gewerkschaft ver.di ein, die die Arbeitsbedingungen bei Subunternehmern als häufig problematisch werte. Verbandschef Bosselmann betone hingegen, dass besagte Subunternehmer deutscher Mittelstand seien und ihre Beschäftigten "anständig bezahlen".Der Biek-Studie zufolge habe der Durchschnittserlös einer Sendung im vergangenen Jahr bei 6,26 Euro gelegen und damit 29 Cent höher als 2021 und 45 Cent höher als 2020. Logistikprofessor Schocke werte diesen Anstieg positiv. "Wir müssen wegkommen von der Gratismentalität, bei der Paketdienstleistungen nicht wertgeschätzt werden", sage er. Je mehr Geld im System sei, desto besser könnten die Arbeitsbedingungen sein. Attraktivere Jobs wiederum könnten die Nachwuchssorgen in der Branche lindern.Auch im Paketmarkt würden die Bäume nicht in den Himmel wachsen, dennoch stünden die Chancen gut, dass die Deutsche Post nach der jüngsten Delle weiterhin von einem florierenden Paketgeschäft profitieren könne.Die im historischen und im Branchenvergleich günstig bewertete Aktie bleibt attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zu Deutsche Post AG in einer aktuellen Aktienanalyse. Da auch das Chartbild stimme, könne nach wie vor zugegriffen werden (Stopp: 31,00 Euro). (Analyse vom 16.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.