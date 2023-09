Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (27.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.In einem schwachen Marktumfeld verliere die Deutsche Post-Aktie heute deutlich. Gegenwind würden die Papiere des Bonner Logistikriesen vor allem von einer neuen Studie aus dem Hause JPMorgan erhalten. Deren habe Analyst Samuel Bland den Aktien des DAX-Konzerns den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen.Demnach rechne Bland hinsichtlich der anstehenden Zahlenbekanntgabe mit eher schlechten Nachrichten. Die fundamentale Einstufung sei beim Kursziel von 36,40 Euro auf "Underweight" belassen worden. Seine Ergebnisprognosen für das dritte Quartal sowie die Jahre 2023 und 2024 des Logistikkonzerns lägen mehr oder weniger deutlich unter den Konsensschätzungen, habe Bland betont.Zu der skeptischen Haltung von JPMorgan passe auch diese Studie: Nach der am Mittwoch vom Kölner Handelsforschungsinstitut EHI veröffentlichten Studie "E-Commerce-Markt Deutschland 2023" hätten die 1.000 umsatzstärksten Onlineshops im vergangenen Jahr in Summe erstmals seit Studienbeginn im Jahr 2008 einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. In diesem Jahr würden die Experten "mit einer Fortsetzung des rückläufigen Trends" rechnen, wie der Leiter des Forschungsbereichs E-Commerce, Lars Hofacker, berichtet habe. Die Frage sei nur, wie groß das Minus ausfalle.Fakt sei: Bereits in den ersten sechs Monaten dieses Jahres hätten die Umsätze im E-Commerce nach Angaben des Branchenverbandes bevh um rund 13,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen. Für das gesamte Jahr würden die Experten des EHI im besten Fall - bei einer Trendwende im zweiten Halbjahr - mit einem Umsatzrückgang von 4,2 Prozent im Onlinehandel rechnen. Im schlimmsten Fall - bei weiteren starken Umsatzrückgängen im restlichen Jahr - könnten die nominalen - also nicht preisbereinigten - Netto-Umsätze auch um satte 16,9 Prozent auf 64,6 Milliarden Euro einbrechen.Zur Wahrheit gehöre allerdings auch, dass die Branche in den vergangenen Corona-Jahren einen beispiellosen Höhenflug erlebt habe, der die Einbußen zumindest etwas relativiere. Im ersten Corona-Jahr 2020 seien die Umsätze der 1000 größten Onlinehändler laut EHI um 33,1 Prozent und im zweiten Corona-Jahr 2021 noch einmal um 16,1 Prozent gestiegen. Trotz des leichten Rückgangs im Jahr 2022 hätten die Umsätze im vergangenen Jahr deshalb noch gut 50 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau gelegen.Das Marktumfeld werde rauer. Dazu passend befinde sich die Aktie der DHL Group charttechnisch betrachtet weiterhin in einer relativ schwachen Verfassung. Ein Kauf dränge sich deshalb nicht auf. Mittel- bis langfristig seien die Perspektiven für die günstig bewerteten Anteilscheine des Logistikriesen aber weiterhin gut.Wer investiert ist, kann dabei bleiben, der Stoppkurs sollte bei 34,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2023)