Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Aktien der Deutsche Post befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

42,045 EUR +0,10% (09.05.2023, 08:36)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

42,06 EUR +0,44% (08.05.2023)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Die Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist die Muttergesellschaft des Konzerns Deutsche Post DHL Group, des weltweit führenden Logistikanbieters. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (09.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ein klarer Kauf.Die Experten der DZ BANK würden für die Aktie der Deutschen Post bullish gestimmt bleiben und hätten das Kursziel nach den Quartalszahlen von 47 auf 49 Euro angehoben. Zudem sei die Einstufung auf "kaufen" belassen worden. Bei dem Logistikkonzern sei der Jahresstart weitgehend planmäßig verlaufen, so Analyst Dirk Schlamp.Das erste Quartal sei geprägt gewesen von einem verhaltenen Konsumklima und einer Normalisierung der Frachtmärkte. Insbesondere das Geschäftsfeld Fracht/Spedition und auch die Sparte Post & Paket Deutschland hätten deutliche Gewinnrückgänge verzeichnet. Seit März aber hätten sich in verschiedenen Bereichen Stabilisierungstendenzen gezeigt, die sich in den kommenden Quartalen weiter verfestigen sollten.Indes bekämen Firmenkunden der Deutschen Post DHL künftig umfassend mitgeteilt, wie viele Treibhausgase beim Versand ihrer Sendungen freigesetzt worden seien. Ab August bekämen alle Geschäftskunden einen Bericht, in dem ihre jeweiligen CO2-Emissionen pro Monat aufgeschlüsselt würden, wie der Logistikkonzern am Montag in Bonn mitgeteilt habe. Es gehe um die ganze Prozesskette von der Abholung bis zur Zustellung der Pakete, Retouren, Warenpost und anderer Dienstleistungen wie Sperrgut-Transporten.Man wolle der Kundschaft helfen, nachhaltiger zu werden, so der Post-Manager Ole Nordhoff. "Erst wenn ich als Geschäftskunde weiß, wie groß mein individueller CO2-Fußabdruck ist, kann ich entscheiden, wo ich ansetzen muss, um meine Produkte umweltfreundlicher an die Endkunden zu bringen."Wegen des boomenden Online-Handels sei die Paketbranche schon seit langem auf Wachstumskurs. Die vielen Transporter auf den Straßen würden allerdings zu Kritik in Politik und Umweltschutzbewegung führen, die auf die CO2-Bilanz der Paketflut hinweisen würden. Um ihr Geschäftsmodell weniger klimaschädlich zu machen, investiere die ganze Paketbranche verstärkt in Elektromobilität. Besonders der Marktführer DHL mache Tempo, auf der letzten Meile bis zur Zustellung habe die Firma in Deutschland bereits rund 23.000 Elektrotransporter im Einsatz.Auch "Der Aktionär" sei für die Deutsche Post unverändert bullish gestimmt. Der sehr gut positionierte DAX-Konzern glänze mit einer soliden Bilanz und mittel- bis langfristig guten Perspektiven.Die im Peergroup-Vergleich günstig bewertete Aktie bleibt ein klarer Kauf (Stopp: 31,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: