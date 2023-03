Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Bonner Logistikriesen Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ein Kauf.Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post habe die Fachgewerkschaft DPVKOM zu Warnstreiks von Donnerstag bis Samstag aufgerufen. In den Niederlassungen Karlsruhe, Mannheim und Ravensburg sollten die Beschäftigten ihre Arbeit erneut niederlegen, habe die Gewerkschaft mitgeteilt, die Post-Beschäftigte vertrete, aber weniger Mitglieder habe als ver.di. Die Post verhandle daher mit ver.di.Das Tarifangebot des Bonner Konzerns Post erfülle zwar einige Forderungen der DPVKOM wie die Gewährung einer Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro. Das reiche aber bei Weitem nicht. Die DPVKOM habe eine Entgelterhöhung um 12 Prozent gefordert. Die Bundesvorsitzende Christina Dahlhaus habe zudem betont: "Wir gehören jetzt an den Verhandlungstisch."Die Warnstreiks sollten den Angaben zufolge am 2. März frühmorgens beginnen und am 4. März abends enden. Es würden Zustellstützpunkte bestreikt, viele Brief- und Paketsendungen im Südwesten Deutschlands könnten in den kommenden Tagen nicht ausgeliefert werden.In dem Konflikt seien die Fronten verhärtet. Die Gewerkschaft ver.di habe eine bis zum 8. März laufende Urabstimmung gestartet, die über einen unbefristeten Streik entscheiden solle. Für die 160.000 Briefträger, Paketzusteller und andere Beschäftigte im Inland sei der Tarifvertrag zum Jahreswechsel ausgelaufen. In den vergangenen Wochen habe ver.di mit Warnstreiks den Druck erhöht, Millionen von Sendungen seien erst verspätet zugestellt werden.Die ver.di-Forderung laute 15 Prozent Erhöhung binnen eines Jahres, die Post biete für einen 24-Monats-Zeitraum bisher eine Tariferhöhung in zwei Stufen ab 2024 an, die Konzernangaben zufolge die Bezahlung um durchschnittlich 11,5 Prozent verbessern würde.Der Dividenden-Titel bleibt ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne bei 29,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 02.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: