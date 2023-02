Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (17.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Das Papier des Bonner Konzerns gehöre in einem ohnehin schwachen Marktumfeld zu den größten Verlierern im DAX. Hauptverantwortlich hierfür dürfte eine Studie der US-Bank JPMorgan sein. So habe Analyst Samuel Bland die Deutsche Post-Aktie von "neutral" auf "underweight" abgestuft. Darüber hinaus sei das Kursziel kräftig von 45 auf 31,50 Euro gesenkt worden. Wegen der gesunkenen Luftfrachtraten sei Bland für die Express-Sparte des DAX-Konzerns vorsichtig. Zudem sorge er sich aufgrund der laufenden Tarifverhandlungen mittlerweile auch um das Brief- und Päckchengeschäft. Seiner Meinung nach bilde der aktuelle Aktienkurs diese Risiken bislang nicht ab."Der Aktionär" sei anderer Ansicht und bleibe bullish gestimmt, denn die Deutsche Post sei sehr gut aufgestellt, um vom weiteren Wachstum des Online-Handels zu profitieren. Dennoch sei die Aktie im Branchenvergleich und auch im historischen Vergleich sehr günstig bewertet. Auch das Chartbild stimme optimistisch, dass bald wieder richtig Schwung aufkomme (Stoppkurs: 29 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link