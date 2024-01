Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (26.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Für Anleger neige sich eine spannende Handelswoche dem Ende zu. Zufrieden sollten vor allem Investoren sein, die DHL-Papiere in ihrem Depot hätten. Die Aktie habe sich nach einer mehrwöchigen Korrekturphase wieder gefangen und sei im freundlichen Umfeld wieder in Richtung Norden angezogen. Die Bullen würden bereits an dem nächsten Ausbruch arbeiten.Die DHL Group habe diese Woche mehrfach Lob von den Analysten erhalten, was für zusätzlichen Rückenwind gesorgt habe. Anleger seien ebenfalls positiv gestimmt, nachdem der DAX-Titel fast punktgenau am GD50 bei 43,40 Euro abgeprallt und wieder in die übergeordnete Trendrichtung angezogen sei.Nun stehe bereits das nächste Etappenziel fest. Am Wiederstand bei 45,52 Euro warte für die Bullen die nächste Hürde. Aufgrund der aktuellen Dynamik stünden die Chancen gut, dass in den nächsten Tagen auch diese Marke geknackt werde. Gelinge der Ausbruch, werde ein neues Kaufsignal ausgelöst. Das dann entstehende Momentum sollte ausreichen, um bis an das Vorjahreshoch bei der 47-Euro-Marke zu steigen.Anleger können weiterhin zugreifen, so Tim Temp von "Der Aktionär". Der Stopp befinde sich bei 34,00 Euro. (Analyse vom 26.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link