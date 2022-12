Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Um ihrem Ärger über verspätete oder verschwundene Briefe und Pakete Luft zu machen, würden sich weiterhin viele Bürger an die Bundesnetzagentur wenden. Im November seien rund 7.000 Post-Beschwerden eingegangen, habe die Bonner Behörde auf dpa-Anfrage mitgeteilt. Nun laufe das wichtige Weihnachtsgeschäft. Das seien weniger als im Oktober, als rund 9.400 Beschwerden bei der Bundesnetzagentur gelandet seien, aber mehr als im September (5.000) sowie im Juli und August (zusammengerechnet 6.500) gewesen.Bei den Schreiben gehe es vor allem um Mängel in der Briefzustellung des Marktführers Deutsche Post. Auch andere Brief- oder Paketfirmen seien gemeint, dies aber zu einem kleinen Teil. Den Angaben zufolge würden sich 91 Prozent der kritischen Schilderungen, die in den Schreiben enthalten seien, auf die Post beziehen, 9 Prozent auf die Wettbewerber.Die Post habe die "lokalen Probleme" in den vergangenen Monaten mit einem hohen Krankenstand und der schwierigen Lage am Arbeitsmarkt begründet, wo zu wenige Fachkräfte zu finden seien.Vor einem Monat habe das Management von einer Besserung der Situation gesprochen - möglicherweise sei die Beschwerdezahl wegen besagter Besserung gesunken. Eine Firmensprecherin habe gesagt: "Unsere Maßnahmen, dass wir seit Oktober rund 6.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter allein in der Zustellung eingestellt und seit Juli rund 10.000 Entfristungen vorgenommen haben, zeigen nun die erhoffte, positive Wirkung."Allerdings bleibe die Beschwerdezahl auf einem hohen Niveau. Zum Vergleich: In den ersten elf Monaten dieses Jahres würden sich die Beschwerden bereits auf circa 37.000 summieren, im ganzen Vorjahr seien es nur 15.000 gewesen.Die Aktie der Deutschen Post habe seit ihrem Hoch bei 61,38 Euro im vergangenen Jahr deutlich an Wert eingebüßt. Zwischenzeitlich sei es bis unter die 30-Euro-Marke nach unten gegangen. Zuletzt habe sich das Papier aber wieder erholen können. Wichtig werde nun die Entwicklung des Paketaufkommens für Weihnachten. Aus charttechnischer Sicht kämpfe das Papier mit der 200-Tage-Linie. Ein wichtiges Signal wäre die Rückeroberung der 40-Euro-Marke. (Analyse vom 05.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: