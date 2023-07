Wer zugreift, sollte die Position mit einem Stoppkurs bei 31,00 Euro nach unten absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.07.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe die Aktie der Deutschen Post bzw. der DHL Group, wie man international nun genannt werde, wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. In seiner jüngsten Studie halte es Analyst Alexander Irving für wahrscheinlich, dass die Bonner ihre Jahresziele aufstocken würden.Angesichts günstiger Trends in der wichtigsten Sparte Express erscheine das untere Ende schon sehr pessimistisch, so Irving. Zumindest hier dürfte man sich künftig etwas mehr zutrauen. Dennoch sei Irving für die Anteilscheine des Logistikriesen eher zurückhaltend gestimmt. So habe er das Kursziel mit 43,50 Euro und das Rating mit "Market Perform" bestätigt.Indes seien im Juni knapp 3.000 Beschwerden über Postdienstleistungen bei der Bundesnetzagentur eingegangen, habe die Bonner Behörde auf dpa-Anfrage mitgeteilt. Im Vorjahresmonat seien es nur 1.754 gewesen und im Mai circa 2.500. Blicke man auf das ganze erste Halbjahr 2023, so lasse sich ebenfalls ein deutlicher Anstieg ausmachen: In diesem Zeitraum seien etwa 16.000 kritische Wortmeldungen bei der Aufsichtsbehörde eingegangen und damit fast doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum, da seien es 8.921 gewesen.Die Beschwerden würden sich gegen die ganze Post- und Paketbranche richten. In den allermeisten Fällen gehe es aber um den Marktführer Deutsche Post, früheren Angaben zufolge habe sein Anteil an den kritischen Wortmeldungen bei etwa 90 Prozent gelegen.Vergleiche man die aktuellen Zahlen allerdings mit der zweiten Jahreshälfte 2022, so seien sie vergleichsweise niedrig - in den Monaten Oktober, November und Dezember seien die Beschwerdewerte jeweils etwa dreimal so hoch wie im Juni 2023 gewesen. Zustellprobleme hätten im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass sich immer mehr Bundesbürger an die Aufsichtsbehörde gewandt hätten und ihrem Ärger Luft gemacht hätten. Anfang November habe das Post-Management lokale Probleme eingeräumt und das mit Personalengpässen begründet.Aus Sicht der Post seien die Beschwerdezahlen wenig aussagekräftig. Viele Kundinnen und Kunden hätten Qualitätsmängel irrtümlich der Post zugeschrieben, obwohl es um Probleme bei Wettbewerbern gehe. Interne Auswertungen zur Sendungsdauer, den so genannten Laufzeiten, Reklamationen und Kundenzufriedenheit hätten stabile Werte gezeigt. "Ungeachtet dessen setzen wir unsere Anstrengungen fort, die Postversorgung der Bevölkerung zuverlässig zu erbringen und möglichst keinen Anlass für Beschwerden zu bieten", habe ein Post-Sprecher gesagt.Zudem habe er darauf hingewiesen, dass die knapp zweiwöchige Nato-Übung "Air Defender 23" im deutschen Luftraum im Juni auch Folgen für die Post gehabt habe und man in dieser Zeit die üblichen sechs Brief-Transportflieger pro Nacht nicht habe einsetzen können. Das erkläre aber sicherlich nur einen Teil der Reklamationen, habe der Firmensprecher gesagt.DER AKTIONÄR sei für die im historischen und im Branchen-Vergleich derzeit weiterhin günstig bewerteten DAX-Titel ohnehin bullish gestimmt. Das Chartbild sei immer noch attraktiv, auch wenn nun für ein frisches Kaufsignal erst einmal wieder etwas Schwung aufgenommen werden müsse.