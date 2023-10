Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (13.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im frühen Handel hätten die Papiere der DHL Group im Zuge eines durchaus etwas überraschend positiven Analystenkommentars zunächst deutlich zulegen können. Im weiteren Handelsverlauf habe aber die heute wieder allgemein relativ triste Stimmung an den Märkten dafür gesorgt, dass die anfänglichen Kursgewinne wieder abgegeben worden seien.Dennoch lohne ein Blick auf das, was die Experten des US-Analysehauses Bernstein Research dazu bewogen habe, das Kursziel für die Papiere des Bonner Logistikriesen von 43,50 auf 48,00 Euro deutlich zu erhöhen. Und das wohlgemerkt in einer Zeit, in der zahlreiche Experten aufgrund der aktuell schlecht laufenden Weltkonjunktur die Kursziele für sämtliche zyklische Titel eher herunterschrauben.Doch Bernstein-Analyst Alexander Irving gehe im Rahmen der heute veröffentlichten Studie davon aus, dass der Lagerabbau vieler Unternehmen weltweit, der in den vergangenen Monaten erfolgt sei, nun erledigt sein dürfte. Damit sollte seiner Meinung nach auch der Volumen-Überhang beendet sein, der DHL & Co belastet hatte. Irving rechne damit, dass die "strukturellen Wachstumstreiber", der Welthandel sowie E-Commerce, die Nachfrage nach Logistikdienstleistungen mittelfristig beleben sollten.Er sei bei seinen Prognosen für die weitere Geschäftsentwicklung daher deutlich optimistischer als die Mehrheit seiner Kollegen. Irving erwarte etwa für 2025 Renditen auf den freien Barmittelfluss von zehn Prozent. Daher habe er neben dem Kursziel auch sein Anlagevotum angehoben: von "market perform" auf "outperform".Wer die Dividendentitel bereits im Portfolio hat, kann nach wie vor dabeibleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte weiterhin bei 34,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 13.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.