Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (25.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Logistikriesen Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Deutsche Post DHL setze den Ausbau ihres Packstation-Netzes fort. Auf dem Gelände einer Wohnungsbaugesellschaft in Duisburg sei am Montag die bundesweit 10.000. Paket-Abholstation in Betrieb genommen worden, wie der DAX-Konzern mitgeteilt habe. Die Packstationen seien eine Erfolgsgeschichte, das Angebot werde immer beliebter.Insgesamt hätten die Automaten bundesweit mehr als 900.000 Fächer, in denen Sendungen zwischengelagert würden, bis die Empfänger sie abholen würden. Das solle nicht nur für Verbraucher vorteilhaft sein, sondern auch für die Post, die den Anteil der teuren Haustürzustellung drücken wolle.Der vor knapp zwei Jahrzehnten begonnene und zuletzt beschleunigte Ausbau komme gut voran. Ende 2014 seien es Firmenangaben zufolge 2.800 Packstationen und Ende 2019 dann 4.400 gewesen. Zum Jahreswechsel 2021/22 seien es bereits 8.500 gewesen, nun sei die Zahl vierstellig. Bis Ende 2023 sollten es sogar 15.000 sein.Beim Thema Abholautomaten sei DHL in der Logistikbranche fast allein unterwegs. Nur Amazon habe eine nennenswerte Präsenz, zuletzt habe die Firma von "mehreren Hundert" Standorten ihrer "Locker" gesprochen.Branchenexperten würden den Ausbau der Packstationen positiv werten. "Für Verbraucher ist das eine gute Sache, sie können ihre Pakete rund um die Uhr abholen", sage der Frankfurter Logistik-Professor Kai-Oliver Schocke. Für den Klimaschutz sei der Ausbau ebenfalls ein relevanter Schritt, weil die Haustürzustellung entlastet werde. "Paketdienstleister müssen dank der Packstationen weniger häufig zu den einzelnen Adressen fahren und an der Tür klingeln." Allerdings habe Schocke eingeschränkt, dass die Packstation-Kapazitäten begrenzt seien. "Angesichts des rasanten Paketwachstums geht es nur um einen kleinen Teil der Sendungen, die in den Stationen landen können." Die Packstationen seien auch künftig eine Nische geblieben, schätze Schocke.Das Paketgeschäft dürfte in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Der Deutschen Post würden in diesem Segment anhaltend stattliche Gewinne winken.Die aktuell historisch günstige Aktie bleibt ein Kauf (Stopp: 29,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)