Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (09.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post: Aufwärtsschub kommt - ChartanalyseDie Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) startete nach dem Tief aus dem Juni 2022 eine Bodenbildung in Form einer inversen SKS, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 16. Januar 2023 sei der Ausbruch aus dieser Formation nach oben und damit ihre Vollendung gelungen. Nach einem Pullback in einer kleinen bullischen Flagge an die Nackenlinie sei der Wert am 2. Februar 2023 auf ein Hoch bei 42,95 EUR nach oben geschossen. Seitdem konsolidiere er leicht und nähere sich dem letzten Zwischenhoch bei 41,08 EUR wieder an. Neben dieser Unterstützung sei noch das Aufwärtsgap vom 2. Februar 2023 zwischen 40,62 EUR und 40,87 EUR zur berücksichtigen.Die Konsolidierung in der Aktie der Deutschen Post könnte in Kürze zu Ende gehen. Eventuell schließe die Aktie zunächst noch das Aufwärtsgap vom 2. Februar 2023. Anschließend wären Gewinne gen 46,50 EUR und damit an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch möglich. Sollte die Aktie allerdings per Tagesschlusskurs unter dieses Gap abfallen, dann wären Abgaben in Richtung 38,00 EUR möglich, was zu einem erneuten Rückfall auf die Nackenlinie der Bodenformation und zu einem Test des Aufwärtstrends seit September 2022 führen würde. (Analyse vom 09.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link