Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.



Aktien der DHL Group befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

46,78 EUR +0,09% (31.07.2023, 17:29)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

46,84 EUR -0,06% (31.07.2023, 17:18)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (31.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die DHL Group (hierzulande auch noch Deutsche Post genannt) lege morgen ihre Zahlen für das zweite Quartal vor. Der DAX-Konzern befinde sich nach dem Rekordjahr 2022 in einer Phase des Abschwungs. Der Bonner Konzern sehe sich geringeren Sendungsmengen und Frachtraten gegenüber.Nach den ersten drei Monaten habe das DHL-Management zwar schon Anzeichen für eine Stabilisierung gesehen, aber noch keine Erholung. So stehe für das zweite Quartal die Frage im Raum, ob die Talsohle mittlerweile durchschritten worden sei. Die Nachrichten von Wettbewerbern würden dafür keine große Hoffnung machen: Der US-Konzern FedEx habe in den vergangenen Monaten eine schwächere Nachfrage und sinkende Volumina beobachtet. Und auch der Hafenlogistiker HHLA habe davon berichtet, dass sich der konjunkturbedingte starke Rückgang im zweiten Quartal weiter fortgesetzt habe.Das Versenden von zeitkritischen Briefen und Paketen sowie das Speditionsgeschäft seien für DHL die wichtigsten Gewinnbringer. Frachtchef Tim Scharwath habe sich Mitte Mai im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX aber zuversichtlich gezeigt, trotz gesunkener Transportpreise immer noch eine gute Marge erzielen zu können.Im Heimatmarkt Deutschland mache der Konzern vor allem Schlagzeilen mit regulatorischen Themen. Mitte Mai habe er den Antrag bei der Bundesnetzagentur gestellt, das Briefporto im kommenden Jahr vorzeitig erhöhen zu dürfen. Zudem gehe es in der Debatte um die geplante Reform des Postgesetzes immer wieder um die wöchentliche Zahl der Zustelltage für Briefe. Noch sei die Post verpflichtet, an sechs Tagen pro Woche zuzustellen. Das Postgesetz solle in diesem Jahr erstmals nach einem Vierteljahrhundert umfassend novelliert und dem Digitalzeitalter angepasst werden.Für das Gesamtjahr rechne die DHL-Führung um den neuen Vorstandschef Tobias Meyer konzernweit mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern von sechs bis sieben Milliarden Euro - nach einem Rekordgewinn von 8,4 Milliarden Euro ein Jahr zuvor.Da der Kurs zudem kürzlich ein frisches Kaufsignal generiert hat, bleibt das Mitglied im "Aktionär"-Depot nach wie vor ein sehr attraktives Investment, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 31.07.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: