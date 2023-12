Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

45,885 EUR +0,30% (19.12.2023, 16:52)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

45,865 EUR +0,26% (19.12.2023, 16:39)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (19.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Nach den Vortagesverlusten habe der deutsche Aktienmarkt am Dienstag einen moderaten Aufschwung genommen. Der DAX drehe am Nachmittag wieder auf und entferne sich weiter von der 16.700-Punkte-Marke. Auch die DHL-Aktie liege leicht im Plus - Anleger müssten hier aber auf der Hut sein und jetzt auf diese Zeichen achten.Die Anleger seien freundlich gestimmt, jedoch seien die Handelsvolumina vorweihnachtlich sehr gering. "Das Handelsjahr dürfte weitestgehend gelaufen sein und viele Marktteilnehmer versuchen lediglich das Performanceniveau zu halten", habe Marktexperte Andreas Lipkow das Geschehen beschrieben. Börsianer würden also davon ausgehen, dass die großen Adressen in den Märkten ihre Bücher für 2023 bereits geschlossen hätten und es daher auch in den restlichen Tagen bis Jahresende recht ruhig zugehen dürfte.Der DAX habe am Nachmittag 0,38 Prozent im Plus bei 16.713 Punkten notiert. Mit seiner Rekordjagd in der ersten Dezember-Hälfte habe er bereits einen soliden Vorsprung erzielt.Die DHL-Aktie sei zuletzt wie entfesselt gewesen. Von Ende Oktober sei der Kurs in nur 32 Handelstagen in der Spitze um fast 30 Prozent in die Höhe geklettert. Am hartnäckigen Widerstand am Jahreshoch bei 47,05 Euro sei dann vorerst Schluss mit der Rally-Party gewesen. Grund sei eine Meldung gewesen, dass der Bund seine Beteiligungen am Unternehmen verkaufen möchte. Solche Nachrichten würden natürlich zunächst für Bauchschmerzen bei den Anlegern sorgen.DER AKTIONÄR halte an seinem positiven Urteil für die Aktie der DHL Group fest.Der Dividendentitel bleibt daher unverändert ein Kauf, so Tim Temp von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne vorerst noch bei 34,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 19.12.2023)Mit Material von dpa-AFX