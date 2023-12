Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Aktien der Deutsche Post befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (13.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ein Kauf.Aktuell rolle angesichts des regen Onlinehandels in der Vorweihnachtszeit natürlich der Rubel bei der DHL Group, dem klaren Marktführer in Deutschland. Doch allmählich wachse in Form des Internet-Giganten Amazon ein harter Konkurrent für den Boner Logistikkonzern heran. Denn dieser verstärke seine Präsenz in Deutschland immer weiter.So habe etwa die Bundesnetzagentur am Mittwoch mitgeteilt: "Im Paketbereich ist Amazon nach dem Marktführer Deutsche Post DHL der zweitgrößte Anbieter." Demnach dürfte der Marktanteil des US-Unternehmens bezogen auf die Sendungsmengen im Paketbereich auf 15 bis 25 Prozent gestiegen sein. Bei den kleineren Paketdiensten wie beispielsweise DPD, GLS, Hermes oder UPS lägen die Anteile in dem umkämpften Markt bei fünf bis 15 Prozent. Nur die Deutsche Post befördere noch mehr Pakete, darunter auch viele Lieferungen im Auftrag von Amazon. Doch dieser Anteil könnte weiter schrumpfen, je mehr der US-Riese seine eigenen Zustellnetze ausbaue.Die Netzagentur betone: "Insgesamt weist die DHL nach wie vor einen deutlichen Marktanteilvorsprung vor den übrigen Unternehmen aus." So komme der DAX-Konzern auf einen Marktanteil von mehr als 40 Prozent. Die Menge der verschickten Pakete solle den Daten zufolge im vergangenen Jahr 4,25 Milliarden Stück gelegen haben. Für das laufende Jahr werde ein Anstieg um knapp drei Prozent auf 4,39 Milliarden Stück erwartet. Netzagentur-Chef Klaus Müller habe erklärt: "Der Onlinehandel ist weiter auf dem Vormarsch. Die Paketmengen sind in den vergangenen Jahren erheblich angewachsen."Dass Amazon Jahr für Jahr etwas mehr eigene Sendungen auch selbst ausliefere, sei keine Überraschung und angesichts der insgesamt steigenden Paketmenge auch kein größeres Problem. Grund zu erhöhter Sorge bestehe ebenfalls nicht. Denn wegen der im Logistikbereich überschaubaren Gewinnmargen erscheine es für Amazon eher wenig attraktiv, der DHL über den eigenen Lieferservice hinaus Kunden abjagen zu wollen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.