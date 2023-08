Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.



Aktien der DHL Group befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

43,035 EUR -0,13% (18.08.2023, 09:31)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

43,095 EUR -0,52% (18.08.2023, 09:16)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (18.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Deutschen Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ein Kauf.Die Aktie der DHL Group hänge seit Bekanntgabe der Quartalszahlen in einer Konsolidierungsphase fest, was nach dem deutlichen Kursanstieg zuvor rein charttechnisch betrachtet aber auch kein Problem darstelle, sondern durchaus gesund zu werten sei. Aktuell würden einfach noch die positiven Impulse fehlen, um den Aufwärtstrend der vorherigen Monate fortzusetzen.So habe nun das US-Analysehaus Bernstein Research die Einstufung für die Papiere der DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Analyst Alexander Irving habe sich mit der Entwicklung des Frachtgeschäfts auf See und in der Luft beschäftigt. Auf See seien die Volumina und die Frachtraten gestiegen, wobei aber die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung fraglich sei, habe er geschrieben. Das Luftfrachtgeschäft des Logistikkonzerns befinde sich nach wie vor in einer Erholungsphase, sei aber weiterhin das "Sorgenkind".Indes habe die Fachgewerkschaft DPVKOM die Beschäftigten bei der DHL Hub Leipzig GmbH am Donnerstag zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen. Mit Beginn der Nachtschicht sollte der Ausstand beginnen. "Wir rechnen wie bei den letzten Streiks auch wieder mit 300 Streikenden, vielleicht auch mehr", so DPVKOM-Bundesvorsitzende Christina Dahlhaus auf Anfrage. Die Beschäftigten seien aufgerufen, bis zum Samstagvormittag die Arbeit niederzulegen. "Wir haben einen klaren Auftrag. Unsere Mitglieder wollen uns am Verhandlungstisch sehen", habe die Dahlhaus schon in der Ankündigung zum Arbeitskampf gesagt."Unsere Hauptforderung ist der Ost-West-Ausgleich, das heißt die unteren Entgeltgruppen um 500 Euro anzugleichen", so Dahlhaus. Zudem müsse es für alle Entgeltgruppen eine monatliche lineare Erhöhung um zwölf Prozent geben. Die mit der Gewerkschaft ver.di erzielte Tarifeinigung sehe außer prozentualen Entgelterhöhungen keine Angleichung der Entgelte an das Niveau in anderen Unternehmen von DHL Express vor. "Mitarbeitende am Drehkreuz Leipzig/Halle erhalten damit bis zu 500 Euro weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen im Westen - für die gleiche Arbeit wohlgemerkt. Gleiche Arbeit muss jedoch gleich bezahlt werden. Alles andere ist eine bodenlose Ungerechtigkeit."Ein DHL-Sprecher sei von einer "überschaubaren Beteiligung" an dem Warnstreik ausgegangen. "Wir erwarten dadurch keine wirklich nennenswerten Einschränkungen in unseren Abläufen", habe er der Deutschen Presse-Agentur gesagt. DPVKOM wolle erreichen, dass der Arbeitgeber Tarifverhandlungen auch mit dieser Gewerkschaft aufnehme. ver.di habe im Mai für die Beschäftigten eine Lohnerhöhung und eine Inflationsausgleichsprämie ausgehandelt. Damals habe man sich auf eine Lohnsteigerung in zwei Schritten um insgesamt 14,5 Prozent geeinigt. Zudem sollten die Mitarbeiter zwei Mal eine steuerfreie Sonderzahlung von je 1.500 Euro als Inflationsausgleich bekommen.Der DAX-Titel bleibt daher ein Kauf (Stoppkurs: 34,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.08.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: