Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

41,835 EUR -1,05% (05.03.2024, 12:13)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

41,79 EUR -1,45% (05.03.2024, 12:00)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (05.03.2024/ac/a/d)



London (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von eToro:Die Experten von eToro nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Logistikriesen Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Am Mittwoch, den 6. Februar, würden die Quartalszahlen der Deutschen Post erwartet. Diese könnten entscheidend sein, um festzustellen, ob das Unternehmen lediglich einen schwachen Jahresstart gehabt habe oder ob eine neue Verkaufswelle bevorstehe. Die Aktie sei seit ihrem Höchststand im Dezember um rund 10 Prozent gefallen und bewege sich seit Wochen seitwärts, wobei sie immer wieder die 50-Wochen-Linie teste.Die Unentschlossenheit am Markt spiegele teilweise den aktuellen Zustand der Weltwirtschaft wider, da die Deutsche Post global tätig sei. Deutschland drohe Europa in eine Rezession zu ziehen, während China eine große Unbekannte bleibe. Die USA könnten allein diese Schwäche möglicherweise nicht kompensieren. Stolze 23 Prozent der Einnahmen würden aus Deutschland stammenDennoch könnte das vierte Quartal 2023 eine gewisse Dynamik zurückgebracht haben. Sollten die Gewinn- und Umsatzerwartungen erfüllt werden, wäre dies das beste Quartal des Jahres 2023 - mit einem prognostizierten Gewinn je Aktie von 0,89 Euro und Einnahmen in Höhe von 21,50 Milliarden Euro. Trotzdem könnte es noch eine Weile dauern, bis die Deutsche Post zu ihrer alten Stärke zurückfinde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: