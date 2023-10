Aktien der Deutsche Post befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (11.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der DHL Group arbeite derzeit an einer Bodenbildung. Ob dies gelingen werde, sei aktuell noch offen. Immerhin mache die Tatsache Hoffnung, dass sich die DAX-Titel in den vergangenen Handelstagen in einem schwierigen Marktumfeld relativ robust präsentiert hätten. Indes habe der Bonner Logistikriese sein Automaten-Angebot deutlich ausgebaut.Die Zahl sogenannter Poststationen in Deutschland habe sich seit Jahresbeginn von rund 100 auf inzwischen circa 300 erhöht, habe die Post am Dienstag in Bonn mitgeteilt. Sie solle künftig weiter steigen. Bei diesen Automaten könne man Briefmarken kaufen, Pakete abgegeben und abholen sowie eine Videoberatung bekommen. Sie seien eine Weiterentwicklung von Packstationen, bei denen es nur um Pakete gehe und von denen es rund 12.500 gebe.Vor der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung in Düsseldorf habe DHL-Chef Tobias Meyer seine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass die Poststationen bei der Filialnetz-Pflicht künftig angerechnet werden könnten. Bisher gehe das nicht. Daher habe der Konzern Probleme bei der Einhaltung der Vorgaben - etwa wenn der letzte Supermarkt in einem Dorf dicht mache und sich kein anderer Einzelhändler für die Einrichtung eines Postschalters finde. In der anstehenden Postgesetz-Reform könnten die Automaten den von Menschen betriebenen Filialen gewissermaßen gleichgestellt werden - das wäre Rückenwind für die Automaten-Ausbaupläne von DHL.Noch befinde sich die Aktie der DHL Group charttechnisch betrachtet weiterhin in einer relativ schwachen Verfassung. Daher dränge sich aktuell vorerst kein Kauf auf. Davor sollte zunächst noch eine erfolgreiche Bodenbildung oder gar eine klare Trendwende abgewartet werden. Mittel- bis langfristig seien die Perspektiven für die günstig bewerteten Anteilscheine des Logistikriesen aber weiterhin gut.Wer die Dividendentitel bereits im Portfolio hat, kann nach wie vor dabeibleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Deutsche Post-Aktie. Der Stopp könne bei 34,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 11.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.