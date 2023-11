Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

40,485 EUR +0,48% (16.11.2023, 09:29)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

40,47 EUR +0,20% (16.11.2023, 09:14)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (16.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.In einem zuletzt allgemein relativ freundlichen Marktumfeld hätten die Papiere des Bonner Logistikriesen DHL Group an den vergangenen Handelstagen wieder deutlich Boden gut machen können. Nach Ansicht der Experten von UBS oder Bernstein Research hätten die DAX-Titel aber immer noch stattliches Aufwärtspotenzial.So habe das Analysehaus Bernstein das Rating für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Mit dem vierten Quartal hätten sich verbesserte Rahmenbedingungen für den Logistiksektor angedeutet, so Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Besonders vom Luftfrachtgeschäft könnten positive Impulse ausgehen.Die UBS habe das Rating für DHL Group nach einer Fachkonferenz der Schweizer Großbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen, was 26 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liege. Trotz der Ungewissheit über das makroökonomische Umfeld im kommenden Jahr bleibe der DAX-Konzern zuversichtlich, einen Free Cashflow von etwa drei Milliarden Euro jährlich zu erwirtschaften, habe Analyst Cristian Nedelcu in einer ersten Reaktion geschrieben. Dies gelte seiner Ansicht nach auch in einem Szenario, in dem die Nachfrageschwäche länger anhalten sollte.DER AKTIONÄR halte nach wie vor an seiner Einschätzung fest. Angesichts der langen Talfahrt und der Tatsache, dass die DHL-Aktie sowohl im historischen als auch im Branchenvergleich sehr günstig bewertet sei, wäre eine nachhaltige Gegenbewegung mittlerweile durchaus gerechtfertigt. Anleger können nach den jüngsten Chartsignalen wieder darauf setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte unverändert bei 34,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 16.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link