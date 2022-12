Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (22.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Aktie der Deutschen Post sei es in den vergangenen Tagen zweistellig bergab gegangen, nachdem das Wertpapier die wichtige Unterstützung an der 200-Tage-Linie unterschritten habe. Investierte Anleger würden allerdings (noch) nicht nervös werden brauchen, denn für die Bullen stünden nun diese Marken im Fokus.Nach dem Jahrestief im September bei 29,68 Euro habe eine starke Erholung bis an die wichtige 200-Tage-Linie bei rund 38 Euro eingesetzt. Nach einer Seitwärtsphase bis in den Dezember sei der Titel in der vergangenen Wochen stark abgesackt. Auch der Support beim GD200 habe die Bären nicht aufhalten können.Inzwischen würden die Bullen um das Unterstützungslevel bei der 34-Euro-Marke kämpfen. Hier sei bereits ein erster erfolgreicher Test erfolgt. Gleichzeitig sei die Post-Aktie historisch günstig bewertet und locke zudem mit einer satten Dividendenrendite von aktuell 5,5 Prozent.Die Stimmung der Anleger sei durchwachsen und auch solide Blue-Chips wie die Deutsche Post würden in solch einem Marktumfeld leiden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.