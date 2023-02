Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

40,11 EUR +0,28% (27.02.2023, 10:02)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

40,09 EUR +0,51% (27.02.2023, 09:49)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (27.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Logistikriesen Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Der DAX-Titel präsentiere sich zum Handelsstart trotz negativer Nachrichten in einer robusten Verfassung. Während etwa die Anteile der niederländischen PostNL nach einem trüben Ausblick knapp zehn Prozent verlieren würden, würden die Post-Papiere leicht zulegen. Auch eine Abstufung durch HSBC würden die Anteilscheine der Deutschen Post verkraften.So habe Analyst Parash Jain die Aktie von "Buy" auf "Hold" heruntergestuft und das Kursziel von 45 auf 43 Euro reduziert. Die Normalisierung der Frachtraten gehe schneller vonstatten als erwarte und das sei bisher nicht eingepreist, so Jain in seiner Studie zu europäischen Logistikkonzernen. Er rechne nun im kommenden Jahr mit einem Gewinnrückgang im Jahresvergleich bei den Spediteuren und für das laufende Jahr 2023 mit einer deutlichen Normalisierung der Gewinne.Indes wolle Bundesfinanzminister Christian Lindner einem Pressbericht zufolge staatseigene Aktien der Deutschen Post für die sogenannte Aktienrente nutzen. Zum Aufbau eines Kapitalstocks solle ein Teil der Papiere an den Sonderfonds übertragen werden, habe "Table Media" (Montag) berichtet. Die angepeilte Startsumme für den von Lindner schon angekündigten Kapitalstock mit dem Namen "Generationenkapital" liege bei zehn Milliarden Euro. An der Deutschen Post AG halte der Bund über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gut 20 Prozent der Anteile, das entspreche nach aktuellem Börsenwert ebenfalls rund zehn Milliarden Euro.Das Unternehmen fürchte jedoch, dass die Verwaltung des geplanten "Generationenkapitals" durch ein großes Post-Aktienpaket unter Verkaufsdruck geraten könnte, um ein Klumpenrisiko zu vermeiden, habe das Medium unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet. Käme es dann tatsächlich zum Verkauf, könnte die Aktie unter die Räder kommen. Andere Unternehmensbeteiligungen kämen nach Informationen aus Unternehmens- und Ministeriumskreisen eher nicht für ein solches Manöver in Frage. Die Deutsche Telekom gelte als Teil der kritischen Infrastruktur und die Commerzbank würde aktuell zu wenig abwerfen.Deutsche Post-Aktie bleibt attraktiv (Stoppkurs: 29,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.02.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link