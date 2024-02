Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (14.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Experten der Ratingagentur Moody's hätten die Bonität der DHL Group mit A2 bestätigt. Zudem sei der Ausblick unverändert "stabil". Dies lasse sich dagegen aktuell von der Performance der Papiere des Bonner Logistikriesen nicht behaupten. Der DAX-Wert habe an den vergangenen Handelstagen deutlich nachgegeben.Indes habe Moody's im Rahmen der jüngsten Studie zur Kreditwürdigkeit des Unternehmens erklärt, dass durch die niedrigere Staatsbeteiligung zwar die Wahrscheinlichkeit von zusätzlichen staatlichen Hilfen für die DHL Group etwas geringer geworden sei, nach Ansicht der Experten sollte das solide Kreditprofil des Logistikriesen dies durchaus aushalten können. Dementsprechend habe Moody's das bisherige Kredit-Rating bekräftigt.Darüber hinaus habe auch das US-Analysehaus Bernstein Research das Votum für die Aktie der DHL Group mit "Outperform" bestätigt. Analyst Alexander Irving sehe im aktuellen Kursniveau eine gute Einstiegschance. Er habe den fairen Wert erneut auf 48,00 Euro beziffert. Irving habe zudem darauf verwiesen, dass er im Rennen um den Kauf der Deutsche-Bahn-Logistiktochter Schenker den Logistikkonzern DSV aktuell in der favorisierten Position sehe. Seiner Ansicht nach würde eine Kombination der beiden Gesellschaften vermutlich das größte Synergiepotenzial generieren. Des Weiteren bestünden hier wohl auch die geringsten Umsetzungsrisiken.Wer bereits investiert ist, beachtet den Stoppkurs bei 34,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link