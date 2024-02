Xetra-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

3,914 EUR -10,35% (15.02.2024, 14:48)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

3,872 EUR -10,99% (15.02.2024, 15:02)



ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (15.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) unter die Lupe.Während der DAX sich zu neuen Rekorden schwinge, brenne es bei der Deutsche Pfandbriefbank-Aktie erneut lichterloh. Der Titel sei im frühen Handel um bis zu zwölf Prozent abgeschmiert.Denn die schlechten Nachrichten rund um pbb würden nicht abreißen. Diesmal bringe S&P die Aktie zum Absturz. Die Ratingagentur habe die Kreditwürdigkeit der Deutschen Pfandbriefbank abgestuft. Die Experten hätten mitgeteilt, dass das kurz- und langfristige Emittententrating von "BBB/A-2" auf "BBB-/A-3" gesenkt worden sei.Damit bewege sich das Rating nur noch eine Stufe über Ramschniveau. Doch nicht nur das. Auch der Ausblick falle negativ aus. Damit würden in Zukunft weitere Abstufungen der Kreditwürdigkeit drohen. Die Märkte sähen die Kreditwürdigkeit der pbb ebenfalls zunehmend skeptisch. Zuletzt seien etwa die Kurse ihrer nachrangigen Anleihen stark eingebrochen.Der Immobilienfinanzierer dürfte laut S&P zwar im laufenden Jahr "moderat profitabel" bleiben, sei aber stark am Markt für US-Gewerbeimmobilien aktiv. Das könnte die Risikokosten in den nächsten zwei Jahren stärker steigen lassen als bisher gedacht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: