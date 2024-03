Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (04.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der letzten Woche sei es ruhig um die Papiere der Deutschen Pfandbriefbank geworden. Denn die Anleger würden sich mit neuen Rekorden beim DAX erfreulicheren Themen als der Krise bei US-Büroimmobilien zuwenden. Am Donnerstag, dem 7. März, veröffentliche die Bank indes ihre Quartalszahlen und könnte die Märkte erneut schocken.Eckwerte des vierten Quartals und für das Gesamtjahr 2023 seien bereits bekannt. Denn vor rund vier Wochen sei der Vorstand im Zuge der Turbulenzen um die New York Community Bancorp, die die Pfandbriefbank-Papiere mit nach unten gerissen hätten, die Flucht nach vorne angetreten.Demnach habe der Vorsteuergewinn im abgelaufenen Jahr mit 90 Millionen Euro zumindest noch am unteren Rand der vom Management im November ausgegebenen Spanne (90 bis 110 Millionen Euro) gelegen. Bekannt sei zudem, dass sich die schlechte Entwicklung bei US-Büroimmobilien auch bei der Pfandbriefbank bemerkbar gemacht haben dürfte. Denn im vierten Quartal seien die Rückstellungen für Kreditausfälle auf 210 bis 215 Millionen Euro gestiegen.Das sei mehr als in den drei vorherigen Quartalen gewesen. Die regulatorische Untergrenze beim harten Kernkapital, der zentralen Eigenkapitalgröße für Banken, sei aber noch weit entfernt. Laut Meldung vom 7. Februar solle die harte Kernkapitalquote noch immer über dem Managementziel von 14 Prozent liegen. Auch die Liquidität, die zuletzt 212 Prozent erreicht habe, sei auf einem sehr guten Niveau.Präsentiere die Pfandbriefbank kommenden Donnerstag einen enttäuschenden Ausblick und gelinge es nicht, die Anleger von der Solidität des Finanzinstitutes zu überzeugen, dann drohe ein erneuter Absturz der Aktie. Die jüngste Stabilisierung wäre damit zunichtegemacht."Der Aktionär" rät, vor den Quartalszahlen am Donnerstag Abstand zu halten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Pfandbriefbank-Aktie. (Analyse vom 04.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link