Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

6,42 EUR -0,31% (11.10.2023, 09:59)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

6,465 EUR +0,15% (11.10.2023, 10:14)



ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (11.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) unter die Lupe.Bei der unter dem Einbruch des Immobilienmarkts leidenden Deutsche Pfandbriefbank (pbb) gebe es endlich mal gute News. Seit Jahresbeginn taumle der Kurs von einem Tief zum nächsten, denn die harte Zinswende lasse die Nachfrage nach Finanzierungen für Gewerbeimmobilien einbrechen. Nun habe der Spezialfinanzierer vermeldet, dass die Nachfolge für den CEO-Posten geklärt sei.Im nächsten Jahr übernehme ein neuer Chef das Ruder: Am 1. Februar 2024 solle der Deutsche Bank-Manager Kay Wolf in den Vorstand aufrücken und nach kurzer Einarbeitung Vorsitzender werden, wie das Unternehmen am Dienstag in Garching bei München mitgeteilt habe."Er ist der ideale Kandidat, um die Bank noch profitabler, digitaler und grüner zu machen", habe pbb-Aufsichtsratschef Louis Hagen gesagt. Arndt sei kürzlich 65 Jahre alt geworden und habe seinen Abschied schon angekündigt. Unter Arndts Ägide - damals noch als Co-Vorstandschef - habe die pbb 2015 mit dem Börsengang die Privatisierung geschafft. Der designierte Nachfolger Wolf sei derzeit Risikochef des Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank.Die Pfandbriefbank sei eine vom Bund gegründete Nachfolgerin der im Zuge der Finanzkrise kollabierten Hypo Real Estate. Der Bund habe die pbb 2015 an die Börse gebracht und sei zunächst auch größter Aktionär gewesen. Unter Arndts Regie habe die pbb solide Geschäfte gemacht, 2018 habe der Bund seinen Ausstieg bekannt gegeben.Es sei eine gute Nachricht, dass die Nachfolge bei der Pfandbriefbank geklärt sei und mit Wolf ein Experte habe gefunden werden können. Das Chartbild der Aktie sei jedoch ein Trauerspiel, der gestrige Schlusskurs von 6,45 Euro liege nur noch zehn Cent über dem Jahrestief. Das sollten auch Anleger auf dem Schirm haben, die von der zweistelligen Dividendenrendite angelockt würden.Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie ist keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. Anleger sollten nicht in das fallende Messer greifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.10.2023)Mit Material von dpa-AFX.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link