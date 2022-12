Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (15.12.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In Zeiten hoher Inflation würden viele Anleger Schutz bei Dividendenwerten suchen. Dabei werde allerdings oft übersehen, dass derzeit viele Aktien nur aufgrund jüngster Rücksetzer attraktive Renditen aufweisen würden. Bei der Pfandbriefbank hätten Ausschüttungen schon länger eine gewisse Tradition gehabt. Das Geschäftsmodell komme nun aber unter Druck.Am Immobilienmarkt vollziehe sich derzeit eine Wende. Nach Jahren steigender Preise und niedriger Kreditzinsen habe es im laufenden Jahr eine brutale Kehrtwende gegeben. Die Preise würden nun ins Rutschen geraten und Darlehen würden deutlich teurer. Viele Projekte würden aufgeschoben, Investoren würden abwarten. Das dürfte auch für die Deutsche Pfandbriefbank zu einem Problem werden.Noch sei die Situation sogar bei notleidenden Krediten mit einer Quote von zuletzt 2,1 Prozent relativ stabil. Auch die Bewertung sei mit einem 2023er KGV von 10 für den Sektor moderat. Aber ohne den Kurssturz im laufenden Jahr würde die Bewertung höher liegen. Der Analysten-Konsens erwarte im kommenden Jahr zudem einen Gewinneinbruch, bevor es 2024 wieder nach oben gehen könnte.Den unsicheren Perspektiven im operativen Geschäft stehe eine harte Kernkapitalquote von 16,3 Prozent gegenüber. Die Mindestanforderung beim Eigenkapital könne 2023 zwar steigen, im laufenden Jahr habe sie indes nur 8,4 Prozent betragen. Damit habe die Pfandbriefbank einen großen Puffer für potenzielle Kreditausfälle. Gleichzeitig könnten die Ausschüttungen in Zukunft weiter auf hohem Niveau verbleiben.Die Aktie sei keine laufende Empfehlung. Dividendenjäger setzen den Titel aber auf die Watchlist, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Pfandbriefbank-Aktie. Die aktuell sehr attraktive Dividendenrendite stehe in den kommenden Monaten der unsicheren Entwicklung im operativen Geschäft gegenüber. (Analyse vom 15.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: