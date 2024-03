Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (06.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) unter die Lupe.Das habe man bei der Deutschen Pfandbriefbank schon lange nicht mehr gesehen: Die pbb-Aktie gehöre heute zu den Top-Gewinner im SDAX. Über fünf Prozent betrage das Tagesplus im frühen Nachmittagshandel. Nur Traton liege mit einem Plus von sieben Prozent noch stärker zu.Anleger dürften damit eine neue Einschätzung des Analysehauses Warburg Research feiern - und das obwohl dabei das Kursziel gekappt worden sei. Analyst Andreas Pläsier gebe nun 8,90 Euro aus. Zuvor seien es noch 9,40 Euro gewesen. Im Vergleich zum gegenwärtigen Kursniveau entspreche das aber immer noch einem Aufwärtspotenzial von über 100 Prozent. Hintergrund des neuen Kursziels sei eine Anpassung der Schätzungen des Analysten für die Krisenbank.Klange zurücklehnen sei bei der Aktie aber nicht angesagt. Schon am morgigen Donnerstag dürfte pbb wieder für Schlagzeilen sorgen. Dann lege die Bank ihre Quartalszahlen vor und könnte die Märkte damit erneut schocken. Eckwerte des vierten Quartals und für das Gesamtjahr 2023 seien bereits bekannt.Dreh- und Angelpunkt werde morgen aber vor allem der Ausblick sein und die Frage: Traue sich das Management eine Prognose für 2024 zu und wenn ja, wie viel müsse noch für das Engagement bei Büroimmobilien in den USA zurückgestellt werden? Die Pfandbriefbank selbst habe vor einem Monat schließlich bereits selbst von "der größten Immobilienkrise seit der Finanzkrise" gesprochen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: